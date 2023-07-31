Турэксперт Барзыкин оценил отношение грузин к российским туристам

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Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что изменение маршрута круизного лайнера Astoria Grande вовсе не свидетельствует о реальном негативном отношении грузин к российским туристам.
Эксперт считает, что увеличивающийся турпоток в Грузию и приезд россиян в страну через другие государства, наоборот, является свидетельством того, что российским туристам рады.
Что же касается самого лайнера, то, по словам Барзыкина, он и не планировал останавливаться в Батуми.
До этого сообщалось, что грузинский город Батуми больше не числится в списке остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande, об этом свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов.
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«Разные события случаются не только в Грузии, но и в других странах. Судя по тому, как принимают наших туристов, абсолютное большинство в Грузии им рады. Наши туристы дают возможность им не только общения и культурного обмена, но и, конечно, заработка. Это объективный маркер», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.
До этого сообщалось, что грузинский город Батуми больше не числится в списке остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande, об этом свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов.
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Мелисса Тимофеева