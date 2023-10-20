Турэксперт Барзыкин: «Россияне больше стали пользоваться санаториями»

Фото: istockphoto.com/Halfpoint
Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что россияне начали более активно переориентироваться на внутренний туризм и стали больше внимания уделять санаториям и курортам.
«Россияне больше стали пользоваться таким капиталоемким сегментом, как санатории и курорты. Меняется структура, идет диверсификация по регионам, причем не только на Черноморском побережье, но и в Татарстане, Северном Кавказе и Калининградской области. В лидерах, конечно же, по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.
По его словам, по всем регионам России наблюдается значительный рост туризма. Популярнее стал и горнолыжный отдых. При этом он подчеркнул, что все проекты внутреннего туризма в России развиваются на принципах устойчивого развития с учётом сохранения экологии.
Читайте также:
Россияне сочли Ленобласть и Алтай самыми красивыми регионами РФ
В Альянсе турагентств раскрыли, как изменятся цены на туры по России
Праздник «Уличный, вкусный, искусный» пройдет более чем в 50 парках Подмосковья
Мелисса Тимофеева