Турэксперт Барзыкин: Ситуация на Ближнем Востоке не сказалась на турах в Египет

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке не сказалась пагубно на бронирование туров в Египет.
«Как на Египет это повлияло? Никак, потому что схема пролёта минует Израиль. Отказов не было от бронирований. Туда организованные туры операторы формируют. В пятёрку основных выездных направлений на осенне-зимний период Египет входит. Так что не пострадал этот сегмент в этом регионе», — прокомментировал в беседе с RT Барзыкин.
Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip заявили, что самыми популярными для путешествий по Россий в бархатный сезон этого года стали Москва, Санкт-Петербург и Адлер. Так, на эти города пришлись 22,9, 14,9 и 4,8% заказов на гостиницы соответственно.
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