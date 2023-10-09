Турэксперт Барзыкин: «В Израиле находились чуть более 100 российских туристов»

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в Израиле по данным находились чуть более 100 российских туристов, которые уже в скором времени смогут вернуться домой.
Он добавил, что информации о пострадавших туристов из России от консульства или посольства РФ в Израиле не поступало.
Тем, кто прилетел в Израиль самостоятельно, специалист рекомендовал обращаться за все необходимой актуальной информацией на горячую линию или через контактный центр авиакомпании.
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«Никаких сообщений от консульства или посольства по поводу пострадавших туристов не поступало, поэтому в скором времени все они вернутся в Россию. По нашим данным, на территории Израиля находились чуть больше 100 российских туристов, не считая самостоятельных поездок», — отметил в беседе с NEWS.ru Барзыкин.
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Мелисса Тимофеева