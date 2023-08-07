Турэксперт Горин дал рекомендации по выбору путёвок в тёплые страны зимой

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что при выборе туров в тёплые страны в зимний период времени нужно, в первую очередь, ориентироваться на курсы валют.
«В вопросах стоимости путевок в зарубежные страны всегда нужно учитывать волатильность курсов валют. За последний год рубль ослабел на 60 процентов, что привело к корректировке цен», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Горин.
По его словам, любимыми направлениями отдыха зимой у россиян остаются Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Мальдивы, самыми доступными являются Египет и те же ОАЭ.
«В жару вода в прудах и озерах нагревается. Это становится благоприятной средой для накопления бактерий и вирусов, которые являются возбудителями кишечных заболеваний. Одним из источников этих микроорганизмов является человек. Когда в тёплой воде очень много людей, то происходит невольный обмен бактериями», — отметила в беседе с «Москвой 24» Радаева.
Также эксперт сообщила о повышенном риске получить различные травмы на многолюдных пляжах.
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Мелисса Тимофеева