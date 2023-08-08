Турэксперт Горин: В топ популярных направлений внутреннего туризма вошли Краснодарский край, Подмосковье и Петербург

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин перечислил самые популярные направления внутреннего туризма, куда вошли Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Минеральные воды и Крым.
«Если говорить о развитии других направлений, то очень высокий уровень роста показывает Дагестан, где за это лето отдохнёт около 800 тыс. человек. Также можно отметить Карелию, Самарскую область, Татарстан, Хакасию и другие направления», — добавил в беседе с RuNews24.ru Горин.
При этом, по его словам, средний чек по турам внутри России составил 80 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева