Турэксперт Мельник перечислил условия возврата средств за тур из-за катаклизмов

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Эксперта по туризму Николай Мельник заявил, что деньги за тур в случае каких-либо природных катаклизмов в стране отдыха можно вернуть лишь в том случае, если Минэкономразвитие выпустит рекомендации не посещать страну.
Он отметил, что в таком случае можно отказаться от тура с возможностью компенсации до 100% стоимости.
В противном случае, если подобное объявление будет отсутствовать, при отказе от поездки туроператоры будут руководствоваться стандартными условиями аннуляции, по условиям которой их фактически понесенные затраты могут составлять до 100%. В таком случае покупатели ничего не получат.
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«В России есть регулирующий орган — Минэкономразвития. Если на сайте ведомства появится объявление, что гражданам России не рекомендуется лететь, например, в Турцию, то туристы имеют полное право отказаться от тура даже за час до вылета. Им обязаны компенсировать все расходы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Мельник.
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Мелисса Тимофеева