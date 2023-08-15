Радио1
Главная / Новости / Туризм/ Турэксперт Мурадян: «Советовать покупать или подождать с подбором тура невозможно»

Турэксперт Мурадян: «Советовать покупать или подождать с подбором тура невозможно»

15 августа 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Oselote

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора Артур Мурадян заявил, что решение о покупке туров в период колебаний курса туристы должны принимать сами, поскольку прогнозировать здесь что-либо очень непросто.
«В текущих реалиях очень сложно прогнозировать колебания курса, поэтому советовать покупать или подождать с подбором тура мы, к сожалению, не можем. Каждый турист должен исходить из своих потребностей, из своего коридора курса», — сказал в беседе с RT Мурадян.

Кроме того, он подчеркнул, что при полной оплате туристом турпутёвки туроператор не имеет никакого законного права требовать каких-либо доплат при изменении курса.


Он также отметил, что поднятая сегодня ключевая ставка ЦБ может стабилизировать курс рубля, что также может оказать влияние на удешевление туров.

Читайте также:

Вьетнам увеличил срок пребывания в стране без виз для россиян

Туристы из Приморья впервые отправились в Китай без виз

Турэксперт Барзыкин: «Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на юге России»
#курс рубля
#турист
#туризм
#путёвки
Читайте нас в
Стало известно, где выгоднее всего отдыхать в Таиланде
Исследование: Выгоднее всего отдыхать на Пхукете
15 августа 2023, 14:55

Фото: istockphoto.com/Gam1983

Исследование сервиса OneTwoTrip показало, что наиболее выгодно в Таиланде отдыхать на Пхукете, где стоимость номера в отеле «три звезды» стартует от 1 тыс. рублей за ночь.
В курортном городе Паттайа можно также недорого забронировать номер в отеле – за 1,4 тыс. рублей в день. Как передаёт Газета.ру, к числу недорогих вариантов отдыха в Таиланде также относятся остров Чанг, варианты недалеко от пляжа Патонг, город Прачуапкхирикхан, провинция Краби, остров Самет, и даже столица Таиланда — Бангкок.

До этого вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что наиболее доступным вариантом отдыха для россиян в бархатный сезон является Черноморское побережье, в том числе Крым. Он отметил, что в среднем стоимость отдыха в начале осени в вышеперечисленных локациях будет начинаться от 46 тыс. рублей при условии 10-дневного отпуска в трёхзвездочном отеле с завтраками.

Читайте также:

Вьетнам увеличил срок пребывания в стране без виз для россиян

Турэксперт Барзыкин: «Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на юге России»

Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году
#туризм
#таиланд
#отдых
#курорт
#бюджет
Читайте нас в
В Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания СВО
15 августа 2023, 14:05

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму не планируется вводить курортный сбор, пока не завершится СВО.
Об этом он написал в личном Telegram-канале. Также  уточнил, что перед тем, как решение о курортном сборе будет принято, правительство Крыма планирует проанализировать опыт других российских регионов.
 
«Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее», —отметил Сергей Аксенов.
Также глава Крыма добавил, что вместе с коллегами ожидает окончания туристического сезона, чтобы оценить работу предприятий в сфере обслуживания. По итогам мониторинга будут прорабатываться дополнительные меры поддержки отельеров.
 
«До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален», — заключил Аксенов.
Читайте также:

Вьетнам увеличил срок пребывания в стране без виз для россиян

Туристы из Приморья впервые отправились в Китай без виз

Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году


#крым
#курорт
#курорты
Читайте нас в
Вьетнам увеличил срок пребывания в стране без виз для россиян
15 августа 2023, 12:56

Фото: istockphoto/kadmy

Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания с 15 до 45 дней.
Власти Вьетнама с 15 августа продлили срок безвизового пребывания в стране для россиян, пишет Vietnam News.
 
Также принято решение с 15 августа продлить для граждан 13 стран, в их числе Россия и Белоруссия, срок действия туристических электронных виз с 30 до 90 дней. Получив такую визу, турист может многократно въезжать и выезжать из Вьетнама.

Новая визовая вьетнамская политика направлена на то, чтобы привлечь иностранных туристов в страну на фоне конкуренции с другими государствами Юго-Восточной Азии.
 
31 июля  Россия увеличила список стан, граждане которых могут посещать страну по электронной визе. В этом числе оказались граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы. Электронная виза для посещения России была запущены 1 августа нынешнего года.

Читайте также:

Туристы из Приморья впервые отправились в Китай без виз

Турэксперт Барзыкин: «Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на юге России»

Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году
#туризм
#визы
#туристы
Читайте нас в
Туристы из Приморья впервые отправились в Китай без виз
15 августа 2023, 12:13

Фото: istockphoto/XiXinXing

Первые туристические группы из Приморья отправились в Китай по безвизовому обмену.
Пресс-служба правительства российского региона сообщает, что через погранпереход «Краскино — Хуньчунь» 15 августа проедут 162 человека.
 
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что туристы из Китая тоже с большим интересом посещают регион.
 
«Заинтересованность в восстановлении безвиза была обоюдная», —заявил Кожемяко.  
 В июле появилась информация, что иностранные туристы в массовом порядке устремились на отдых в Приморский край: с января по май 2023 года 11,8 тысяч человек прибыло в Приморье. Это почти в 7 раз больше, чем за тот же период 2022 года.

Ранее Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Министр напомнил, что РФ уже организовала безвизовый групповой обмен с Ираном и Китаем.

Читайте также:

Россия предложила Индии отменить визы для группового туробмена

Турэксперт Барзыкин: «Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на юге России»

Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году

 
 
#туризм
#китай
#визы
Читайте нас в
Турэксперт Барзыкин: «Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на юге России»
14 августа 2023, 17:57

Фото: istockphoto.com/Vladimir-

Вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что наиболее доступным вариантом отдыха для россиян в бархатный сезон является Черноморское побережье, в том числе Крым.
«Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на юге России, это города на Черноморском побережье, в том числе и Крым. Территория привлекает своей природой, большим выбором пляжей, развлечений. Если рассматривать направления для культурного отдыха, то это Санкт-Петербург, Москва, Казань, Татарстан и Северный Кавказ», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Барзыкин.

Он отметил, что в среднем стоимость отдыха в начале осени в вышеперечисленных локациях будет начинаться от 46 тыс. рублей при условии 10-дневного отпуска в трёхзвездочном отеле с завтраками.

Читайте также:

Турэксперт Барзыкин объяснил необходимость регионов самим определять ставку курортного сбора

Климатическую проблему на триллионы долларов планируют решать за счёт путешественников

Среди россиян вырос спрос на туры на Мальдивы
#крым
#туры
#туризм
#россия
Читайте нас в
Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году
14 августа 2023, 17:56

Фото: iStock/Belikart

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил, что власти Калининградской области планируют в 2024 году ввести курортный сбор в размере 100 рублей с каждого туриста. Об этом он заявил в прямом эфире Центра управления регионом Калининградской области в соцсети «ВКонтакте».
«Как только у нас появится такая возможность, мы планируем ввести курортный сбор», — подчеркнул Ермак.

По его словам, от уплаты курортного сбора будут освобождены жители Калининградской области, а также несколько льготных категорий. Ермак добавил, что по прогнозу региональных властей, в 2024 году Калининградскую область посетят более двух миллионов туристов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор. Правительству РФ необходимо законодательно закрепить изменения, которые касаются курортного сбора в российских регионах. В соответвсии с нововведением, субъекты РФ будут наделены правом введения сбора с учетом опыта реализации в ряде регионов.

Читайте также:

Путин разрешил российским регионам вводить курортный сбор

Турэксперт Барзыкин объяснил необходимость регионов самим определять ставку курортного сбора

Среди россиян вырос спрос на туры на Мальдивы
#изменения
#владимир путин
#президент
#жители
#туры
#спрос
#право
#рф
#туризм
Читайте нас в
Участники масштабной реконструкции «Александрова дорога» побывали в Волоколамске
14 августа 2023, 14:42

Фото: Минкульт МО

Участники масштабного федерального проекта «Александрова дорога» побывали в Волоколамске. Историческую реконструкцию посвятили 670-летию со дня кончины князя Александра Невского и его походу, который в ХIII веке пролегал и через этот город, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В реконструкции участвовали более 20 конных дружинников. Они намерены пройти более 2 тыс км по восьми регионам России.
 
На центральной площади города и в музейном комплексе «Волоколамский кремль» состоялся фестиваль с ярмаркой ремесленников и фермерской продукции, тематическими мастер-классами. Перед гостями выступили творческие коллективы из Подмосковья и других регионов России, а также из Белоруссии.   
 
Встреча конной дружины «Александровой дороги» совпала с празднованием 888-летия Волоколамска – самого древнего города Подмосковья. Посвящённые этому мероприятия посетили более 8,5 тыс человек.
 
Историческая реконструкция похода Александра Невского 1241-1242 годов «Александрова дорога» – проект, который начался 15 июля и завершится 15 сентября. 

 Читайте также:

В Шатуре состоится вечер памяти Виктора Цоя

Жителей Подмосковья приглашают на выставку «Заветы старины»

Жителей Подмосковья приглашают погулять в парке Малевича


 
#минкультуры мо
#реконструкция
#история
#волоколамск
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В усадьбе Мураново состоялся литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ»
В усадьбе Мураново» имени Ф. И. Тютчева 11 и 12 августа прошел литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ»
14 августа 2023, 14:41

Фото: Радио 1

В течение 2-х дней в мурановском усадебном парке развернулось удивительное действо, объединяющее музыкальные и театральные жанры с современной поэзией. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В первый день предстоящего фестиваля посетителей встретились с народным артистом России Сергеем Безруковым — впервые на открытой площадке Подмосковья будет представлен музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь» о судьбе великого русского поэта Сергея Есенина.

Фото: Радио 1

«Мураново – это усадьба, которая тесно связана с поэзией, поэтому фестиваль проходит именно здесь. В этом году мы подумали, что фестиваль надо растянуть на два дня, и это было правильным решением. У нас столько гостей, в первый день единовременно мы собрали на площадке более 1100 человек, для меня в Мураново это впервые», - рассказал директор усадьбы Мураново Александр Богатырев. 
Фото: Радио 1

12 августа в дневной программе фестиваля, по уже сложившейся традиции, выступили профессионалы своего дела и любители из числа зрителей. Вдохновляли гостей на творческое самовыражение в уютном пространстве малой сцены молодые, но уже очень популярные чтица Ольга Сычева и поэтесса Юлия Мамочева, а также талантливая и романтичная актриса театра и кино Елизавета Арзамасова. Прозвучали как всем известные стихи, так и авторские произведения.

«Публика приняла очень тепло, такие добрые лица в зале, и дети, и взрослые. Публика была разношёрстная и это очень показательно, что у зрителей есть запрос на поэзию и новые видения, это очень приятно», - поделилась Елизавета Арзамасова. 
Фото: Радио 1

За два дня проведения литературного фестиваля «Проект: ПОЭТ» усадьбу Мураново посетило более 2 тысяч человек. 

Фото: Радио 1
 
«Для меня большая радость участвовать второй раз в проекте. Спасибо большое организаторам, это такой большой праздник поэзии. Очень приятно видеть, что он находится в таком замечательном месте, это самая красивая сцена. Программа была очень насыщенной, и каждый год участники удивляют, вдохновляют, это большой заряд энергии и творчества» - поделилась участница фестиваля Алина Савенко. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

В Подмосковье пройдет VIII ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». 

В Красногорском филиале Музея Победы отпразднуют День фронтовой собаки.

Жителей Подмосковья приглашают на выставку «Заветы старины». 

#подмосковье
#собаки
#усадьба
#усадьбы
#фестиваль
#дети
#кино
#праздник
#проект
#спектакль
#мураново
#поэт
#мероприятия
#тепло
#человек
#программа
#актриса
#стихи
Читайте нас в
Турэксперт Барзыкин объяснил необходимость регионов самим определять ставку курортного сбора
14 августа 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/Nikita Burdenkov

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что регионы должны самостоятельно определять ставку курортного сбора, что в организации давно предлагали сделать.
Он уточнил, что основным требованием было наделить регионы назначать ставку курортного сбора, от нуля до 100 рублей.

«Подходы разные, средства получают, используют их по решению субъектов в основном на благоустройство, так оно будет и в дальнейшем. Каждая территория решит локальные вопросы», — пояснил в беседе с RT Барзыкин.

Он напомнил, что на сегодняшний день в эксперименте по введению курортного сбора участвуют не только Крым, Краснодарский край, Алтайский край и Ставропольский край, а также, с недавних пор, и Санкт-Петербург.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 15 декабря представить изменения в законодательстве, которые дадут российским регионам право вводить курортный сбор.

Читайте также:

Климатическую проблему на триллионы долларов планируют решать за счёт путешественников

Среди россиян вырос спрос на туры на Мальдивы

Эксперты назвали турецкие города с самой низкой посуточной арендой жилья
#туры
#регионы
#рф
#налоги
#туризм
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников