Турэксперт Мурадян: «Советовать покупать или подождать с подбором тура невозможно»

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора Артур Мурадян заявил, что решение о покупке туров в период колебаний курса туристы должны принимать сами, поскольку прогнозировать здесь что-либо очень непросто.
«В текущих реалиях очень сложно прогнозировать колебания курса, поэтому советовать покупать или подождать с подбором тура мы, к сожалению, не можем. Каждый турист должен исходить из своих потребностей, из своего коридора курса», — сказал в беседе с RT Мурадян.
Кроме того, он подчеркнул, что при полной оплате туристом турпутёвки туроператор не имеет никакого законного права требовать каких-либо доплат при изменении курса.
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