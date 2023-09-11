Турэксперт Мурадян: Безвиз со странами Азии может увеличить поток туристов в РФ

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян заявил, что развитие безвизового режима с Кувейтом, Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией может существенно увеличить поток туристов в нашу страну.
«Если говорить о въездном потоке в Россию, то сейчас функционирует электронная виза, и она доступна для всех этих стран. <…> Если говорить про приезжающих в Россию туристов, потенциально отмена визовых ограничений будет иметь гораздо больший эффект», — прокомментировал в беседе с RT Мурадян.
Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о предложении российской стороной полной отмены туристических виз нескольким странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Так, он призвал т к более активному продвижению России на зарубежных рынках ради стимуляции туристического обмена с другими странами.
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