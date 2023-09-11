Турэксперт Мурадян: Безвиз со странами Азии может увеличить поток туристов в РФ

В музейном комплексе «Зоя» в Подмосковье 7 сентября откроется выставка «Победа будет за нами! Украденное солнце Сталинграда», приуроченная к 80-й годовщине со дня окончания Сталинградской битвы. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, экспозиция расскажет истории женщин и детей, которые повлияли на победу в битве.