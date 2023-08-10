Турэксперт Осауленко заявил о пользе безвизового группового туробмена с Индией

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Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что запуск безвизового группового туристического обмена между Индией и Россией станет выгоден для граждан обеих стран.
«Возможность, когда ты не за месяц, а за несколько дней в состоянии принять решение, причём оно будет для тебя экономически выгодно, потому что ты не платишь за визу, это серьёзно облегчает принятие решения. Это не только долговременные туры, но и краткосрочные, которые в экономическом плане выгодны для очень многих путешествующих не только в Индию, но и вообще в целом мире. Поэтому, безусловно, эта ситуация пойдёт на пользу как индийскому потоку в Россию, так и потоку россиян в Индию», — пояснил в беседе с RT Осауленко.
При этом, Москва и Пекин также постоянно обсуждают тему упрощения визового режима. Об этом заявил замдиректора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, вопрос упрощения визового режима между двумя странами находится на постоянном контроле обоих государств.
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