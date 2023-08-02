Турэксперт Сабиржанов объяснил, почему лучше бронировать гостиницу в день заселения

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Председатель правления межрегионального общественного объединения «Союз отельеров» Роман Сабиржанов рекомендовал путешественникам бронировать номер в гостинице прямо в день заселения для существенной экономии средств.
До этого таролог Галина Янко дала рекомендации для представителей разных знаков зодиака куда поехать в отпуск этим летом. Так, тельцам подойдут такие страны, как Норвегия, Англия, Польша, Швеция, Ирландия, а ракам — Алжир, Марокко, Тунис, Таиланд. В беседе с «Вечерней Москвой» она эксперт отметила, что водолеям будет приятно провести летние дни в Японии, Финляндии, Ливане, Болгарии, а львам — Испании, Италии, Сицилии, Франции.
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