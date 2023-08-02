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Турэксперт Сабиржанов объяснил, почему лучше бронировать гостиницу в день заселения

Турэксперт Сабиржанов: Бронь номера в гостинице в день заселения позволит сэкономить
02 августа 2023, 14:05

Фото: istockphoto.com/Boyloso

Председатель правления межрегионального общественного объединения «Союз отельеров» Роман Сабиржанов рекомендовал путешественникам бронировать номер в гостинице прямо в день заселения для существенной экономии средств.

Как передают «Дни.ру» со ссылкой на URA.ru, в отеле могут предоставить существенную скидку при бронировании номера в день заселения при наличии пустующих номеров, поскольку администрация отеля заинтересована в скорейшей распродаже таких пустых комнат.

До этого таролог Галина Янко дала рекомендации для представителей разных знаков зодиака куда поехать в отпуск этим летом. Так, тельцам подойдут такие страны, как Норвегия, Англия, Польша, Швеция, Ирландия, а ракам — Алжир, Марокко, Тунис, Таиланд. В беседе с «Вечерней Москвой» она эксперт отметила, что водолеям будет приятно провести летние дни в Японии, Финляндии, Ливане, Болгарии, а львам — Испании, Италии, Сицилии, Франции.

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#туризм
#гостиница
#путешествие
#отпуск
#рекомендации
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На ягодном фестивале в усадьбе Фряново пройдёт конкурс клубничного варенья
01 августа 2023, 22:20

Фото: Минкульт МО

Конкурс на самое вкусное клубничное варенье пройдёт на ежегодном ягодном фестивале «Моя усадьба», который состоится 5 августа в парке усадьбы Фряново в городском округе Щёлково. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства культуры.
«В течение всего дня будут работать торговые ряды, зоны мастер-классов, проводиться дегустации клубничного варенья. Возле сцены в 17 часов наградят участников конкурса на самое вкусное клубничное варенье. Победителя определят народным голосованием», – говорится в сообщении. 
Для гостей фестиваля подготовили концертную программу. На сцене выступят коллективы рабочего поселка Фряново, ансамбль эстрадно-джазового пения «Триумф», танцевальная студия «Терра Дэнс», Kengoo Jumps ЛИС и ансамбль русской песни «Распевы».
 
На площадке у сцены состоится шоу уличного театра Happy People, а после на главной площадке – выступление ансамбля казачьей песни «Кладезь».
 
Все желающие смогут сделать снимки в фотозоне, попрыгать на батутах и сделать аквагрим.

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#культура
#фестиваль
#ягоды
#усадьба
#минкультуры мо
#подмосковье
#московская область
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Тревел-блогер Ансталь назвала самые живописные места Африки
Тревел-блогер Ансталь рекомендовала посетить водопад Виктория и вулкан Килиманджаро
01 августа 2023, 17:39

Фото: istockphoto.com/Arte Index

Тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала обязательно посетить в Африке такие живописные места, как водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве, вулкан Килиманджаро в Танзании, а также «Усадьбу Жирафов» в Кении.
«Каменный лес» и «Аллея баобабов» Мадагаскара, вулкан Даллол в Эфиопии, «геркулесовы столбы» в Марокко, ботанический сад Памплемус на Маврикии, водопад Ауграбис в ЮАР, архипелаг Базаруто в Мозамбике, озеро Шотт-Эль-Джерид в Тунисе», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Что касается культурно-исторических достопримечательностей, то здесь она рекомендовала отправиться в Египет для посещения города Луксор и пирамид, также Тунис, где расположен древний город Карфаген, амфитеатр Эль-Джема.

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Абхазия в 20 раз увеличила штраф за прогулки в купальнике по городу

В Минеральных водах ввели курортный сбор в размере 100 рублей

Турэксперт Барзыкин оценил отношение грузин к российским туристам
#туризм
#африка
#рекомендации
#блогер
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Абхазия в 20 раз увеличила штраф за прогулки в купальнике по городу
01 августа 2023, 15:34

Фото: iStock/Ideas_Studio

В Абхазии до 6 тысяч рублей вырос штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа.
Во всех городах республики появятся таблички с информацией об увеличении суммы штрафа за неподобающий вид.

Уточняется, что штрафы будут действовать во всех зонах города, кроме пляжей и мест для купания.

До этого туристы выплачивали штраф в 300 рублей, нововведение подняло его в 20 раз.

Ранее руководитель турагентства «Сирена Тревэл» Юлия Ржевская заявила, что в 2023 году отдых в Абхазии впервые стал стоить дороже, чем отпуск в пятизвёздочном отеле в Египте. Путёвка для двух взрослых и ребёнка обойдётся в 280 тысяч рублей, а раньше можно было приобрести её за 120-150 тысяч рублей.

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В Минеральных водах ввели курортный сбор в размере 100 рублей

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#штраф
#отдых
#туристы
#курорт
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В Минеральных водах ввели курортный сбор в размере 100 рублей
01 августа 2023, 14:34

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

В Минеральных водах сегодня начали взимать курортный сбор в размере 100 рублей, средства от которого пойдут на развитие города. Об этом сообщил РИА Новости глава города Вячеслав Сергиенко.
Курортный сбор действует ещё в четырех субъектах Ставропольского края: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. В прошлом году его оплатили более 202 тысяч туристов. За пять лет работы программы, было собрано 1,2 млрд рублей для развития инфраструктуры туристических городов региона.

Сергиенко отметил, что в планах собрать 4,4 млн рублей в 2023 году и 10,7 млн рублей в 2024 году за счёт курортных сборов. Глава города также отметил, что деньги будут потрачены на создание вело- и переходных дорожек, детских спортивных площадок и других объектов общественной инфраструктуры.

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#туризм
#курорт
#россия
#плата
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Турэксперт Барзыкин оценил отношение грузин к российским туристам
31 июля 2023, 20:39

Фото: istockphoto.com/Denis Kabanov

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что изменение маршрута круизного лайнера Astoria Grande вовсе не свидетельствует о реальном негативном отношении грузин к российским туристам.
Эксперт считает, что увеличивающийся турпоток в Грузию и приезд россиян в страну через другие государства, наоборот, является свидетельством того, что российским туристам рады.

«Разные события случаются не только в Грузии, но и в других странах. Судя по тому, как принимают наших туристов, абсолютное большинство в Грузии им рады. Наши туристы дают возможность им не только общения и культурного обмена, но и, конечно, заработка. Это объективный маркер», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

Что же касается самого лайнера, то, по словам Барзыкина, он и не планировал останавливаться в Батуми.

До этого сообщалось, что грузинский город Батуми больше не числится в списке остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande, об этом свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов.

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#туризм
#россия
#грузия
#россияне
#лайнер
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Граждане ещё трёх стран смогут въезжать в Россию по электронной визе
31 июля 2023, 16:44

Фото: iStock/mirsad sarajlic

Граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы теперь смогут посетить Россию, используя электронную визу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.
В Правительстве дополнили список, состоящий из 52 государств, жителям которых разрешён въезд в Россию по единой электронной визе.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Разрешение вступит в силу 1 августа 2023 года.

Уточняется, что в список из 55 стран входят все европейские государства. 

Ранее сообщалось, что единая электронная виза начнёт действовать 1 августа в 10:00 по мск. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не должна следовать за санкционной политикой запада и запрещать гражданам других государств получать визу на въезд в страну.

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#визы
#туризм
#страны
#россия
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Россияне назвали США и Францию одними из самых опасных стран для туризма
31 июля 2023, 14:08

Фото: istockphoto.com/encrier

Опрос аналитиков показал, что россияне не стали бы проводить свой отпуск в США и Франции.
Как передаёт utro.ru, на третьем месте в этом рейтинге оказалась Мексика, четвёртое место разделили между собой Тунис и Индия.

Небезопасной для туризма респонденты назвали и Турцию.

При этом, более 70% опрошенных отметили, что могли бы не переживать о совей безопасности и хорошем отдыхе на Мальдивах.

До этого сообщалось, что во внутрироссийском туризме с 1 августа ожидаются изменения. Так, путешественники по нашей стране будут обязаны платить курортный сбор. В частности, в Санкт-Петербурге гостям города предстоит дополнительно платить 100 рублей, которые будут поступать в местный бюджет. Как уточняют «Вести Подмосковья» взимание сбора не будет распространяться на несовершеннолетних, ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, инвалидов I и II групп, членов малоимущих семей, спортсменов и больных туберкулезом. А вот иностранные туристы смогут оформлять визу в РФ сразу на полгода.

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#изменения
#бюджет
#индия
#туристы
#рф
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Фестиваль «Гуляй город» посетили более 48 тыс гостей
31 июля 2023, 10:09

Фото: Telegram-канал Григория Артамонова

Более 48 тыс гостей посетили музыкально-театральный фестиваль «Гуляй город», посвящённый Битве при Молодях. Его в течение двух дней принимал Чехов, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
Гостям предложили показательные выступления военно-исторических клубов, мастер-классы по игре на балалайках и глюкофонах, посещение лагеря реконструкторов, лектория, музыкального театра для детей, настольные исторические игры и многое другое. Особенный интерес посетителей, по мнению Артамонова, вызвала ремесленная слобода, где каждый мог смастерить памятную поделку.

Фестиваль сопровождала обширная концертная программа, в которой участвовали фольклорные коллективы Подмосковья и звёзды эстрады.  Артамонов напомнил, что выбор места и даты проведения фестиваля основаны на историческом событии — Битве при Молодях. Она прошла с 29 июля по 2 августа 1572 года. Тогда победа русских воинов позволила сохранить и укрепить российскую государственность.

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#чехов
#фестиваль
#григорий артамонов
#туризм
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В Нью-Дели произошла вспышка лихорадки Денге
30 июля 2023, 18:51

Фото:istockphoto/nechaev-kon

В Нью-Дели стремительно растёт число случаев лихорадки Денге, вирусного заболевания, которое может вызвать геморрагический шок.
Об этом пишет  РИА Новости, ссылаясь на министра здравоохранения города Саурабха Бхардваджа. С начала 2023 года в Нью-Дели зафиксировали 187 случаев лихорадки Денге, что является рекордом с 2018 года.
 
Более 40 человек заразились в июне, большинство стали переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2.
 
«Второй тип считается тяжелым штаммом, который представляет риск для пациентов. По предварительным данным, в широком распространении находится только один штамм, но мы все должны быть бдительны», —заявил Бхардваджа.
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#индия
#вирус
#болезнь
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Подмосковье ищет медработников