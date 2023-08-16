Турэксперт Захарова: «Индустрия «горящих» туров практически прекратила свое существование»

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Операционный директор компании авторских туров Инна Захарова заявила, что в настоящее время сэкономить на «горящих» путёвках практически невозможно.
«Так как индустрия «горящих» туров в связи с изменением мировой ситуации практически прекратила свое существование, то при планировании бюджетного отдыха лучше опираться на спецпредложения напрямую от отелей», — пояснила в беседе с Газета.ру Захарова.
Она подчеркнула, что для экономии необходимо постоянно мониторить акции и скидки в понравившихся отелях и сразу их бронировать.
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