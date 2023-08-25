Турецким отельерам предложили исключить алкоголь из пакетов «Все включено»

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В Турции обсуждается предложение пересмотреть цены на туры и создать базовые пакеты по системе «Все включено» с меньшим количеством алкоголя или вовсе без него. Об этом сообщил генеральный директор туроператора Bentour Дениз Угур.
Дениз Угур сообщил, что в нынешнем году стоимость отдыха в Турции оказалась выше, чем на других средиземноморских направлениях. Он отметил, что не последнюю роль тут сыграло и то, что в систему «Все включено» входят алкогольные напитки, а в Турции довольно высокие налоги на спиртное. Угур предложил внедрить систему, аналогичную той, что действует, например, на круизных лайнерах, где спиртное не входит в пакет услуг. Можно расширять перечень услуг с помощью доплаты или покупать алкоголь в баре.
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Александр Бойцов