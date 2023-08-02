Туристам Москвы и Подмосковья предложат новый маршрут «Уникальные архитектурные формы»

Фото: Минкульт МО
Министерство культуры и туризма Московской области и Комитет по туризму города Москвы запустили межрегиональный проект «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
Первыми маршрут «Уникальные архитектурные формы» в рамках проекта опробовали министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов и председатель столичного комитета Евгений Козлов.
Маршрут раскрывает лучшие образцы разных архитектурных стилей, которые можно увидеть на улицах Москвы и области. Среди главных объектов маршрута – Зарайский кремль и водонапорная башня в Зарайске, Коломенский кремль, музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» и арт-квартал «Патефонка» в Коломне.
Проект «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия» поможет туристам составить план однодневного или более длинного путешествия по Московскому региону, посетить основные достопримечательностей. Туристы смогут использовать предложенные идеи для путешествий или сами составить на их основе планы поездок.
Уже доступны 10 готовых летних тематических маршрутов, посвящённых деятелям русской культуры, гастрономическим и историческим направлениям, а также восемь образовательных однодневных туров для школьников. Постепенно их дополнят новые предложения.
Все маршруты размещены на главном туристическом портале Подмосковья и туристическом сервисе RUSSPASS.
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Маршрут раскрывает лучшие образцы разных архитектурных стилей, которые можно увидеть на улицах Москвы и области. Среди главных объектов маршрута – Зарайский кремль и водонапорная башня в Зарайске, Коломенский кремль, музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» и арт-квартал «Патефонка» в Коломне.
Уже доступны 10 готовых летних тематических маршрутов, посвящённых деятелям русской культуры, гастрономическим и историческим направлениям, а также восемь образовательных однодневных туров для школьников. Постепенно их дополнят новые предложения.
Все маршруты размещены на главном туристическом портале Подмосковья и туристическом сервисе RUSSPASS.
Читайте также:
На ягодном фестивале в усадьбе Фряново пройдёт конкурс клубничного варенья
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Лора Луганская