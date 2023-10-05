Туристы из Краснодара потратили больше всех денег на летний отдых в Москве

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov
Краснодарские туристы потратили в столице в среднем 21 тысячу рублей на человека, не учитывая стоимость билетов и проживание.
На втором месте оказались гости из Ростовской области, а на третьем петербуржцы: 15,2 тыс. рублей и 12,8 тыс. рублей соответственно. Об этом сказано в исследовании геосервиса «2ГИС», пишет РИА Новости.
Летом столицу посетили 6,5 млн человек из других российских регионов. Более всего туристов приехало из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей.
Самыми популярными местами, которые чаще всего искали на картах, стали Парк Горького, «Зарядье» и парк развлечений «Остров Мечты».
Ранее россияне назвали самый негостеприимный российский регион. Более всего туристам не рады в Краснодарском крае. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.
Зачастую местных жителей раздражает оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид туристов.
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«Без учета стоимости билетов и гостиниц средняя сумма трат в поездке в Москву прошедшим летом составила 12,5 тысячи рублей на человека. В сравнении с прошлым годом она выросла на 2,3 тысячи рублей».
Самыми популярными местами, которые чаще всего искали на картах, стали Парк Горького, «Зарядье» и парк развлечений «Остров Мечты».
Ранее россияне назвали самый негостеприимный российский регион. Более всего туристам не рады в Краснодарском крае. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.
Зачастую местных жителей раздражает оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид туристов.
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Мария Фирсова