Туристы из Приморья впервые отправились в Китай без виз

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Первые туристические группы из Приморья отправились в Китай по безвизовому обмену.
Пресс-служба правительства российского региона сообщает, что через погранпереход «Краскино — Хуньчунь» 15 августа проедут 162 человека.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что туристы из Китая тоже с большим интересом посещают регион.
Ранее Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Министр напомнил, что РФ уже организовала безвизовый групповой обмен с Ираном и Китаем.
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что туристы из Китая тоже с большим интересом посещают регион.
«Заинтересованность в восстановлении безвиза была обоюдная», —заявил Кожемяко.В июле появилась информация, что иностранные туристы в массовом порядке устремились на отдых в Приморский край: с января по май 2023 года 11,8 тысяч человек прибыло в Приморье. Это почти в 7 раз больше, чем за тот же период 2022 года.
Ранее Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Министр напомнил, что РФ уже организовала безвизовый групповой обмен с Ираном и Китаем.
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Мария Фирсова