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Туристы из России побывали в Нью-Йорке и назвали его «городом-помойкой»

17 октября 2023, 08:10
Фото: iStock/ismagilov

Фото: iStock/ismagilov

Российские тревел-блогеры поделились своим мнением о Нью-Йорке в блоге на платформе «Дзен».
«Лента.ру» пишет, что, по словам туристов, в городе остро стоит проблема уборки мусора. По закону жители Большого яблока должны разделять отходы и отправлять их на переработку, но зачастую горожане пренебрегают этим и скидывают всё в один контейнер. Также необходимо сдавать электроприборы в пункты приёма, но жители города выбрасывают всю технику ночью в ближайшем парке.
«Во время пандемии из-за беспрестанного замусоривания парков посетителями, все прогулочные дорожки, клумбы, все оказалось под большим слоем мусора. Повсюду валялись коробки из-под пиццы, одноразовая посуда и различные вещи домашнего обихода»,-рассказывают туристы.

Согласно правилам нужно ранним утром выносить мусорные мешки на тротуары, откуда их забирают коммунальщики.
«Большинство людей выставляет эти мешки вечером, а к утру они все находятся в растерзанном виде после ночных атак крыс, енотов и скунсов», — уточнили туристы.
Сборщики не принимают отходы, и они лежат на дороге, пока сортировщики не упакуют их в новые мешки.

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#туристы
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В Ассоциации туроператоров оценили новые правила пребывания россиян в Таиланде
АТОР: продление безвиза в Таиланде до 90 дней не сможет увеличить турпоток из РФ
16 октября 2023, 18:06

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Увеличение безвизового пребывания российских туристов в Таиланде до 90 дней не поможет стране увеличить поток туристов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Ранее сообщалось, что власти Таиланда планируют на 90 дней ввести безвизовый режим для российских туристов. Предполагается, что временная мера будет введена 1 ноября 2023 года и продлится до 30 апреля 2024 года.

По словам Мурадяна, туризм ограничивается диапазоном в две недели. Если люди путешествуют дольше – это называется уже «квазитуризмом». 

Таким образом, для простых туристов из России нововведение ничего не изменит. Оно лишь коснётся тех, кто работает удалённо и предпочитает временно жить в других странах и тех, кто полностью собирается покинуть родину. 

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#туризм
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#россияне
#таиланд
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В усадьбе «Мураново» открылась выставка «Поэзия мурановских пейзажей»
16 октября 2023, 15:32

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново»

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» 14 октября открылась ежегодная выставка «Поэзия мурановских пейзажей». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этом году проект собрал работы 24 авторов, творивших в Муранове в текущем году, и мастеров, чьи произведения уже вошли в собрание музея. Художники, вдохновленные природой этого места и уникальным «Домом двух поэтов», приезжали в Мураново в разные времена года.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново» 

«Эта выставка живет в Мураново уже 12 лет, это ежегодный традиционный проект. Многие художники стали нам родными и приезжают в усадьбу с радостью. Это узнаваемое художественное событие, не только в рамках Мураново, но и всего Подмосковья. В этом году 24 автора творили свои произведения именно здесь, потому что суть выставки заключается в том, что художники в течение года выезжают сюда на пленэры, пишут красоты нашей любимой усадьбы и потом показывают свои работы на выставке», - поделилась заведующий отделом маркетинга и связей с общественностью Стратанович Анна.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново» 

Впервые в рамках выставки будут представлены работы председателя Мытищинской Ассоциации художников, преподавателя, арт-блогера Алексея Моисеева и членов Мытищинской Ассоциации художников Натальи Меркуловой, Сергея Чертова и Полины Рохлиной.

«Каждую осень мы открываем эти прекрасные работы, и показываем их нашим гостям. К нам, в Мураново, в любое время года приезжали и продолжают приезжать художники. Места здесь очаровательные, и мы стараемся сохранить этот дух и красоту Мураново. Мы решили обратить внимание на те произведения, которые рождаются заинтересованными художниками. Сейчас, наш небольшой выставочный зал вмещает в себя пейзажи, декоративные и интерьерные вещи, керамику, в экспозиции есть разнообразие и по содержанию, и по качеству материалов. Тем не менее они не вытесняют, а дополняют друг друга», - рассказала куратор выставки Гончарова Татьяна. 
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново» 

Поимом основных работ, представлена еще мемориальная часть. На ней отмечены юбилейные даты художников, произведения которых находятся в собрании Муранова. Основная часть экспозиции представляет работы уже известных мастеров. Публичная программа посвящена памяти Ф.И. Тютчева – 220-летию со дня его рождения и скорбной дате – 150-летию со дня смерти, а также 200-летию со дня рождения И.С. Аксакова. В выходные дни гостей усадьбы ждут кураторские экскурсии по выставке и творческие мастер-классы для детей и взрослых.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново» 

Выставка будет открыта до 26 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Турэксперт Барзыкин: Ситуация на Ближнем Востоке не сказалась на турах в Египет
16 октября 2023, 15:25

Фото: istockphoto.com/Oleg_P

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке не сказалась пагубно на бронирование туров в Египет.
«Как на Египет это повлияло? Никак, потому что схема пролёта минует Израиль. Отказов не было от бронирований. Туда организованные туры операторы формируют. В пятёрку основных выездных направлений на осенне-зимний период Египет входит. Так что не пострадал этот сегмент в этом регионе», — прокомментировал в беседе с RT Барзыкин.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip заявили, что самыми популярными для путешествий по Россий в бархатный сезон этого года стали Москва, Санкт-Петербург и Адлер. Так, на эти города пришлись 22,9, 14,9 и 4,8% заказов на гостиницы соответственно.

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#туры
#египет
#туризм
#бронирование
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Названы самые популярные для туристов российские города в бархатный сезон-2023
Чаще всего туристы ездили в Москву, Петербург и Адлер
16 октября 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip заявили, что самыми популярными для путешествий по Россий в бархатный сезон этого года стали Москва, Санкт-Петербург и Адлер.
Так, на эти города пришлись 22,9, 14,9 и 4,8% заказов на гостиницы соответственно.

Как передаёт RT, также туристы часто выбирали такие города, как Казань (3,1%), Сочи (2,5%), Эсто-Садок (2,2%), Краснодар (2,1%), Екатеринбург (2,0%) и Калининград (1,9%).

Среди зарубежных направлений в бархатный сезон-2023 особой популярность у туристов пользовались Стамбул, Ереван и Дубай. Кроме этих городов, в топе оказались Минск, Тбилиси, Париж, Анталья и Бангкок.

Ранее стало известно, что правительство Таиланда планирует на 90 дней ввести безвизовый режим для российских туристов.

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#туристы
#москва
#осень
#россия
#город
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Власти курортной страны решили ввести 90-дневный безвизовый режим для россиян
Власти Таиланда хотят ввести 90-дневный безвиз для российских туристов
16 октября 2023, 11:49

Фото: iStock/Gam1983

Правительство Таиланда планирует на 90 дней ввести безвизовый режим для российских туристов. Об этом сообщил премьер-министр страны Сретта Тависин, чьи слова приводит Bangkok Biz News.
Издание уточняет, что в настоящее время правительство обсуждает введение трёхмесячного безвизового режима, поэтому окончательное решение ещё не принято. Предполагается, что мера будет введена 1 ноября 2023 года и продлится до 30 апреля 2024 года. 

Программа по предоставлению свободного въезда в страну для россиян направлена на развитие туризма и привлечения большого количества гостей. 

Кроме того, по словам премьер-министра, такая мера позволит россиянам дольше находится в тёплой стране, пока в России будет держаться холодная погода.

К тому же, такой жест таиландских властей по отношению к россиянам позволит укрепить отношения между странами, заключил Тависин.

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#туристы
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Россиянка назвала пятизвездочный турецкий отель «уставшим»
15 октября 2023, 18:16

Фото: istockphoto/eternalcreative

Туристка из России побывала в пятизвездочном отеле Турции и осталась недовольна.
Своим мнением россиянка поделилась с изданием «Тонкости туризма». По словам Марии, она отдыхала в гостинице My Home Resort в Аланье.
 
«В целом я бы поставила данному отелю 3,5 из 5 за уставший вид», — говорит Мария.
Девушка отметила, что её разместили в номере, откуда открывался вид на дорогу и мусорные баки. Комната и мебель оказались обшарпанными, в ванной- запах сырости, а на потолке душевой кабины обнаружилась плесень.
 
«Еды было много, но ресторан не справлялся с количеством туристов. Каждый день возникали очереди за едой, иногда приходилось стоять по 30 минут за тем или иным блюдом»,- рассказывает путешественница.
В дефиците были столы, лежаки на пляже и у бассейна. Но претензий к качеству уборки не возникло, а территория отеля оказалась большой и красивой. Отель предлагал из развлечений занятия йогой и аэробикой, вечерние шоу, но при этом анимация была более направлена на англоговорящих постояльцев.

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#туристы
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Шри-Ланка планирует отменить визовый сбор для российских туристов
15 октября 2023, 15:47

Фото: iStock/FTiare

Правительство Шри-Ланки намерено отменить визовый сбор для туристов из России. Об этом сообщил министр туризма страны Харин Фернандо.
Уточняется, что министр совместно со своим коллегой из министерства общественной безопасности внёс законопроект об отмене визовых сборов с граждан ряда стран. Помимо России в список попали Китай, Индия, Таиланд и Индонезия. 

В настоящее время неизвестно, когда законопроект вступит в силу.

По словам главы туристического ведомства, гражданам указанных пяти стран в любом случае придётся получать визу, но она будет предоставляться бесплатно.

Как уточняет Фернандо, отмена виз пока не рассматривается из соображений безопасности. 

Известно, что мера введена для увеличения числа туристов. В планах у правительства нарастить наплыв гостей до отметки в пять млн человек.

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#визы
#россия
#туризм
#туристы
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Тревел-блогерша побывала в Германии и удивилась привычкам местных мужчин
15 октября 2023, 14:14

Фото: istockphoto/frantic00

Путешественница побывала в Германии и рассказала о привычках немцев, которые вызвали бы стыд у россиян.
Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен». По словам россиянки, немцы уходят в декретный отпуск, если их жёны зарабатывают больше.
 
«У нас такое тоже возможно, но случается крайне редко, когда рождается двойня-тройня и супруге просто физически не справиться одной», — пишет путешественница.
В Германии мужчины с большой охотой нанимают мастеров для устранения даже мелких неполадок в доме.
 
«Забить гвоздь и починить кран не могут, зато могут постирать, погладить, помыть посуду и даже приготовить обед. Лично мне нравится, когда мужчина вкусно готовит, но не тогда, когда при этом мужские обязанности выполнить не может»,- поделилась своим мнением женщина.
При этом немцы не скрывают тот факт, что посещают бордели. Есть ещё одна черта немецких мужчин — привычка жаловаться на соседей и коллег по работе, если они не соблюдают законы и правила.
 
«Немцы могут долго встречаться с девушкой, жить с ней и даже иметь общих детей, при этом пара не будет расписана официально», — рассказала путешественница в своём блоге.
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#германия
#туризм
#туристы
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За время речной навигации подмосковный водный транспорт перевёз 45 тыс пассажиров
13 октября 2023, 18:03

Фото: Минкульт МО

Водным транспортом за время летней речной навигации в Подмосковье в 2023 году воспользовались около 45 тыс пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
На первом месте по этому показателю – Дубна, где насчитали 21,5 тыс пассажиров. Через этот городской округ проходят круизные маршруты, связывающие Москву с крупными российскими портами.
 
На втором месте – Коломна (17,1 тыс человек). Там проводили экскурсионные прогулки. Теплоходы отправлялись от причала гостиничного комплекса «40-й меридиан Арбат» и от причала «Яхт-клуб». Пользовался спросом и 24-километровый маршрут между причалами «Бочманово» и «Притыка».
 
На третьем месте – Серпухов (6 тысяч человек). Там большую популярность приобрели поездки на легендарном теплоходе «Зуша» – речном трамвайчике, который в строю уже несколько десятилетий. Он назван в честь одного из притоков Оки, протекающего в Калужской области, где в 1967 году произвели этот теплоход.
 
Как отметили в министерстве, что речной транспорт в Подмосковье помогает значительно сократить время в пути и позволяет насладиться красотой прибрежных городов.

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