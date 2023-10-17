Туристы из России побывали в Нью-Йорке и назвали его «городом-помойкой»

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Российские тревел-блогеры поделились своим мнением о Нью-Йорке в блоге на платформе «Дзен».
«Лента.ру» пишет, что, по словам туристов, в городе остро стоит проблема уборки мусора. По закону жители Большого яблока должны разделять отходы и отправлять их на переработку, но зачастую горожане пренебрегают этим и скидывают всё в один контейнер. Также необходимо сдавать электроприборы в пункты приёма, но жители города выбрасывают всю технику ночью в ближайшем парке.
Согласно правилам нужно ранним утром выносить мусорные мешки на тротуары, откуда их забирают коммунальщики.
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«Во время пандемии из-за беспрестанного замусоривания парков посетителями, все прогулочные дорожки, клумбы, все оказалось под большим слоем мусора. Повсюду валялись коробки из-под пиццы, одноразовая посуда и различные вещи домашнего обихода»,-рассказывают туристы.
«Большинство людей выставляет эти мешки вечером, а к утру они все находятся в растерзанном виде после ночных атак крыс, енотов и скунсов», — уточнили туристы.Сборщики не принимают отходы, и они лежат на дороге, пока сортировщики не упакуют их в новые мешки.
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Мария Фирсова