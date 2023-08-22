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Туристы из России заразились кишечной инфекцией в турецком отеле

22 августа 2023, 16:21

Фото:istockphoto/eternalcreative

Туристы из России, которые отдыхают в четырехзвездочном отеле Armas Green Fugla в Аланье, жалуются на отравление и заражение кишечной инфекцией.
«Известия» пишут, что, по словам пострадавшей Виты Коберницкой, в гостинице сейчас берут пробы для выяснения причины недомогания людей.

«По отелю ходят люди в белых халатах, снимают пробы. То ли бассейн виноват, то ли море, несоблюдение санитарных норм. Уборка велась, посуда была чистая, претензий не было. Но переболела вся наша семья, ребенок с температурой», — сообщила Вита Коберницкая.

По словам женщины, местные врачи подтвердили наличие инфекции у ребёнка. Некоторые туристы вызывали скорую помощь.

К слову, в отзывах отдыхающих на популярном сайте об отелях на Armas Green Fugla уже жаловались на аналогичные случаи. Люди писали, что в отеле царит антисанитария, а люди вынуждены принимать лекарства от диареи.

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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоялся IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны»
IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны» прошёл 19-20 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
21 августа 2023, 12:02

Фото: Радио 1

Фестиваль «Джазовые сезоны» собрал десятки российских и зарубежных джазовых музыкантов и тысячи зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Я очень давно мечтала на что-то подобное попасть, потому что сильно люблю джаз. И вот благодаря Джазовым сезонам мне удалось послушать наших замечательных музыкантов. В том числе хотела Маргулиса послушать, спасибо организаторам, что его выстпуление есть в программе. Я довольна, на следующий год обязательно приеду еще раз», - поделилась зритель фестиваля Екатерина. 

Высокий уровень «Джазовым сезонам» задает состав участников: Юрий Бутман – художественный руководитель фестиваля – отмечает, что на мероприятие ежегодно приглашаются российские и зарубежные суперзвезды джазовой музыки. 

Фото: Радио 1

Отличает фестиваль и особая атмосфера: гармоничное сочетание летнего вечера, великолепных мелодий и живописного ландшафта. Кроме того, архитектура старинного имения, усадебный парк с многочисленными аллеями создают неповторимую акустику.

Фото: Радио 1


Фото: Радио 1
 
«Мы участвуем в фестивале уже не первый год, и главная его особенность в 2023 году, это появление второй сцены. Мне кажется, что фестиваль растет, развивается и с каждым годом становится все качественнее, сюда приятно приезжать. Здесь здорово находится и как зрителю, и как сотруднику. Я не перестаю восхищаться командой фестиваля, они делают великое дело и это у них прекрасно получается. Поэтому, все кто не был на Джазовых сезонах, я настоятельно рекомендую посетить это мероприятие», - отметила гость фестиваля Ирина. 

Фото: Радио 1

А в перерывах между концертами у зрителей была возможность поучаствовать в различных творческих мастер-классах, спортивных конкурсах. Для детей также подготовили игровую программу. На территории находились фуд-корты. И по традиции гости фестиваля могли посетить экспозиции музейного комплекса и прогуляться по заповеднику.

«У нас был музыкально-образовательный шатер, где мы проводили мастер-классы на различных инстументах. Взрослым и детям интересно это, так как у нас универсальное направление. Люди, которые приехали на фестиваль, хотят поиграть не только джазовые мелодии, а в принципе услышать и попробовать для себя что-то новое», - рассказала предствитель Музторг Карина. 

Фото: Радио 1

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#джазовые сезоны
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Китайский консул Божуй допускает отмену виз в КНР для россиян
19 августа 2023, 15:48

Фото: istockphoto/XiXinXing

Китайские визы для граждан России в перспективе могут отменить.
Об этом рассказал в ходе VI Глобального форума молодых дипломатов консул-атташе Китая в Казани Чэнь Божуй, пишет ТАСС.
 
«Я думаю, что это обязательно случится в перспективе», —высказал мнение Божуй, отвечая на вопрос о вероятной отмене виз для россиян в будущем.
По его словам, что Китай уже отменил визы для российских туристических групп. Для того, чтобы полностью отменить визы, нужно решить некоторые вопросы, которые относятся к безопасности и миграции.

Ранее сообщалось, что первые туристические группы из Приморья отправились в Китай по безвизовому обмену.

Пресс-служба правительства российского региона сообщает, что через погранпереход «Краскино — Хуньчунь» 15 августа проехали 162 человека. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что туристы из Китая тоже с большим интересом посещают регион.

В июле появилась информация, что иностранные туристы в массовом порядке устремились на отдых в Приморский край: с января по май 2023 года 11,8 тысяч человек прибыло в Приморье. Это почти в 7 раз больше, чем за тот же период 2022 года.

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Россиянин Шакин в одиночку пробежал вокруг света

Россияне потеряли €5,5 млн из-за отказов при оформлении шенгенских виз
#китай
#туризм
#визы
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Россиянин Шакин в одиночку пробежал вокруг света
19 августа 2023, 10:41

Фото: istockphoto/Uwe Moser

Чтобы преодолеть расстояние равное длине экватора Руслану Шакину понадобилось 5 лет.
Тг-канал Baza пишет, что уроженец Удмуртии Руслан Шакин в 28 лет переехал жить в США. Там он работал в логистической компании и параллельно занимался фитнесом. У мужчины возникла идея кругосветного челленджа.
 
Руслан уволился, продал машину, купил палатку, детскую коляску и билет в Японию. 16 сентября 2018 года, в день своего 38-летия, мужчина стартовал с мыса Соя, который является самой высокой точкой острова Хоккайдо.
 
С тех пор он преодолел на шести континентах расстояние, которое сопоставимо с длиной экватора Земли — 40 075 км.
 
24 июля Руслан вернулся на Сою. Свой рекорд он отметил бутылкой шампанского.
 
В 2013 году австралийский спортсмен Том Денисс также отметился таким достижением. На рекорд он потратил менее двух лет. Его маршрут составил 26 232 км. Но россиянин не бежал на скорость по кратчайшему пути, его целью были пройти 40 075 км. 

Ранее сообщалось, что немецкий велотурист Альфред Мэр прибыл в Санкт-Петербург, где он планирует пробыть два дня.
Велопутешественник отметил, что Россия приятно удивила его. Он планирует преодолеть 6 тыс. км по России с миссией мира. После путешественник отправится в Москву, потом по Золотому кольцу, и в финале – в Казань. Изначально маршрут был разработан в Германии большой компанией, однако в период пандемии поездка несколько раз переносилась. В итоге Мэр отправился в Россию один.

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#туризм
#путешествие
#путешествия
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Россияне потеряли €5,5 млн из-за отказов при оформлении шенгенских виз
18 августа 2023, 17:58

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Граждане России потеряли примерно €5,5 млн из-за отказов в выдаче шенгенских виз в прошлом году.
Такие данные приводит портал SchengenVisaInfo. Россия заняла второе место в рейтинге стран, жители которых чаще всего подавали документы на оформление виз в Европейский союз. Всего от граждан России поступило 687 тысяч заявлений.
 
На первом месте Турция (778 тысяч обращений), тройку замыкает Индия (672 тысячи заявлений).
 
Россиянам реже остальных отказывают в получении документов. Евросоюз не даёт разрешение россиянам въезжать на территорию лишь в 10% случаев, а турки и индийцы не получают визы в 15% и 18% случаев соответственно.
 
При этом россияне терпят огромные финансовые потери. В прошлом году шенгенские визы не удалось оформить 68,7 тыс. россиянам. Учитывая визовый сбор в размере 80 евро, общий объем потерянных средств достиг 557 млн  рублей.

Ранее сообщалось, что Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания с 15 до 45 дней.

Также было принято решение с 15 августа продлить для граждан 13 стран, в их числе Россия и Белоруссия, срок действия туристических электронных виз с 30 до 90 дней. Получив такую визу, турист может многократно въезжать и выезжать из Вьетнама.

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#визы
#евросоюз
#туризм
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Из России возобновят прямые рейсы в КНДР
18 августа 2023, 10:13

Фото: iStock/Takosan

Первый после пандемии COVID-19 авиарейс из КНДР в Россию «Пхеньян – Владивосток» произойдёт 25 августа.
В пресс-службе владивостокского аэропорта сообщили, что перелёты будет выполнять северокорейская авиакомпания Air Koryo.
 
«Рейсы действительно будут. Впервые после пандемии авиакомпанией Air Koryo рейсы запланированы на 25, 28 августа 2023 года», — приводит цитату пресс-службу аэропорта РИА Новости.
Сообщается только о двух рейсах. Пока нет данных о том, планируются ли обратные перелеты в Пхеньян, а также полеты в будущем между двумя городами.
 
Стоимость рейсов из Пхеньяна во Владивосток равняется $230, в Пекин — 1750 юаней.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию. Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой. Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета.

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#рейсы
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Из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию
18 августа 2023, 08:55

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой.
Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета, пишет «Осторожно, Москва».
 
«Первоначально задержка была связана с отсутствием визы у одного из членов экипажа, якобы пилот взял с собой второй паспорт без визы РФ. Второй раз вывели из самолета без объяснения причин. Примерно 400-500 человек, большой боинг, куча маленьких детей, ни представителей авиакомпании, ни представителей администрации аэропорта Шереметьево, никто не даёт никакой информации пассажирам. Все рейсы, кроме одного, вылетели в установленное время», - рассказали пассажиры.
На место вызвали полицейских. Людям дали обещание вылететь в 13 часов.

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#самолет
#аэропорт
#шереметьево
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Перечислены самые выгодные направления турперелётов осенью
Наиболее выгодными стали турперелёты в Вологду и Минск
17 августа 2023, 14:27

Фото: istockphoto.com/Diy13

Представители сервисов OneTwoTrip и «Туту.ру» назвали самые выгодные туристические перелёты предстоящей осенью, к которым отнесли такие направления, как Вологда, Магас и Минск.
Также в топ самых недорогих направлений вошли Псков, Хакасия, Алтай и Светлогорск.

Как передаёт RT, доступными вариантами остаются Комсомольск-на-Амуре, Курильск и Южно-Курильск, а также Москва и Санкт-Петербург.

Если говорить о зарубежных направлениях, то, кроме Минска, недорого можно слетать в такие города, как Ереван, Ош, Бишкек, Гюмри, Худжанд, Стамбул и Астана.

До этого сообщалось, что Московская область стала одним из самых популярных регионов России по числу запросов на автомобильные экскурсии. В целом по России летом этого года продажи автомобильных экскурсий и услуг гидов со своими машинами выросли на 45% по сравнению с прошлым сезоном.

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#перелёт
#авиарейсы
#бюджет
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В усадьбе Мелихово отметят сразу три Спаса
16 августа 2023, 18:59

Фото: Минкульт МО

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов отметят Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Гости смогут освятить новый урожай яблок, посетить мастер-классы, выставки, ярмарку народных промыслов, побывать на тематической экскурсии «Птичьи трели мелиховского сада».
 
Помимо этого, посетителей приглашают поучаствовать в русских играх, турнире по яблочным шашкам, понаблюдать за дефиле русских народных костюмов. Желающие смогут познакомиться с предметами старины и атрибутами русского чаепития.
 
Артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» представят театральные миниатюры по произведениям знаменитого писателя и драматурга.

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#минкульт мо
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#чехов
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#усадьба
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Подмосковье вошло в топ-3 самых популярных в России направлений для автоэкскурсий
16 августа 2023, 18:53

Фото: Минкульт МО

Московская область стала одним из самых популярных регионов России по числу запросов на автомобильные экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья со ссылкой на данные статистики сервиса «Авито Услуги».
«Самым популярным регионом по числу запросов стал Краснодарский край. Спрос на поездки вырос на 47% по сравнению с прошлым годом. В число наиболее популярных направлений также вошли Москва и Московская область (плюс 48%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (плюс 15%), а также Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск и Грозный», – говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса, в целом по России летом этого года продажи автомобильных экскурсий и услуг гидов со своими машинами выросли на 45% по сравнению с прошлым сезоном. 

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#минкультуры мо
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