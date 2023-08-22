Туристы из России заразились кишечной инфекцией в турецком отеле

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Туристы из России, которые отдыхают в четырехзвездочном отеле Armas Green Fugla в Аланье, жалуются на отравление и заражение кишечной инфекцией.
«Известия» пишут, что, по словам пострадавшей Виты Коберницкой, в гостинице сейчас берут пробы для выяснения причины недомогания людей.
По словам женщины, местные врачи подтвердили наличие инфекции у ребёнка. Некоторые туристы вызывали скорую помощь.
К слову, в отзывах отдыхающих на популярном сайте об отелях на Armas Green Fugla уже жаловались на аналогичные случаи. Люди писали, что в отеле царит антисанитария, а люди вынуждены принимать лекарства от диареи.
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«По отелю ходят люди в белых халатах, снимают пробы. То ли бассейн виноват, то ли море, несоблюдение санитарных норм. Уборка велась, посуда была чистая, претензий не было. Но переболела вся наша семья, ребенок с температурой», — сообщила Вита Коберницкая.
К слову, в отзывах отдыхающих на популярном сайте об отелях на Armas Green Fugla уже жаловались на аналогичные случаи. Люди писали, что в отеле царит антисанитария, а люди вынуждены принимать лекарства от диареи.
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Мария Фирсова