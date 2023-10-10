Туристы поспорили о худших для путешествия странах и остановились на России

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Пользователей Reddit разочаровало путешествие в Россию.
«Лента.ру» пишет, что пользователи форума Reddit спорили о худших для путешествия странах. В этом списке оказалась и Россия.
Автор комментария заявил, что крайне недоволен путешествием в Россию. Некоторые пользователи согласились с этим, но были и те, кто заступился за туризм в России. Например, @brixton_massive считает, что Санкт-Петербург «чертовски великолепен», а Москва крутая.
Также @gear-heads отметил, что разочарованием станут все страны Персидского залива, в их числе Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ.
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Автор комментария заявил, что крайне недоволен путешествием в Россию. Некоторые пользователи согласились с этим, но были и те, кто заступился за туризм в России. Например, @brixton_massive считает, что Санкт-Петербург «чертовски великолепен», а Москва крутая.
«Жаль, что я не вернусь туда в ближайшее время!» — в заключении написал путешественник.Кроме России в список попал Китай из-за недружелюбных граждан, Швеция из-за «лживой вежливости» и Багамские Острова из-за бедности.
Также @gear-heads отметил, что разочарованием станут все страны Персидского залива, в их числе Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ.
«Летом невыносимо жарко, пугающе дорого. Все кажется поверхностным. Фанатичное общество, в котором темнокожие люди находятся в самом низу пищевой цепи. Ужасное место для жизни женщины», — поделился впечатлением турист.Ранее россияне назвали самый негостеприимный российский регион. Самым негостеприимным регионом России для туристов признан Краснодарский край. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.
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Мария Фирсова