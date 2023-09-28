Туристический налог в Амстердаме станет одним из самых высоких в Евросоюзе

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Турналог в Амстердаме вырастет до 12,5% и станет высочайшим в Евросоюзе.
The Dutch News пишет, что после того, как в силу вступят изменения, размер налога на ночь в отеле стоимостью €175 за номер взлетит с €15 до €22. По размеру турналога Амстердам занимает четвертое место в мире.
Повышение туристического налога в Амстердаме может быть связано с высоким количеством туристов, которые приезжают на один день. Таким образом наносится ущерб экологии города.
В 2024 году бюджет города, возможно, получит €65 млн за счет туристических налогов.
Ранее редакция «Радио 1» рассказала, какие города России стоит посетить осенью, и где отдых в это время года достаточно бюджетный.
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Повышение туристического налога в Амстердаме может быть связано с высоким количеством туристов, которые приезжают на один день. Таким образом наносится ущерб экологии города.
Ранее редакция «Радио 1» рассказала, какие города России стоит посетить осенью, и где отдых в это время года достаточно бюджетный.
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Мария Фирсова