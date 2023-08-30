Туристка из Испании побывала в Сочи и раскритиковала россиянок

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Испанка назвала россиянок не самыми умными женщинами.
Испанка, отдохнув в Сочи, раскритиковала россиянок за их отношение к мужчинам, пишет портал «Сочи24».
Европейка назвала отношение россиян к иностранцам доброжелательным, но считает, что знакомиться с местной культурой лучше в Санкт-Петербурге. По её словам, она не пожалела об отпуске в Сочи, но больше на этот курорт не вернулась бы.
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«Может быть, в России женщины и самые красивые, но, по мне, так не самые умные», —заявила туристка. Испанку огорчили зацикленность женщин на мужчинах и готовность россиянок терпеть неудобства и жертвовать карьерой.
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Мария Фирсова