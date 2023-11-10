Туристка из России описала путешествие в Индию одной фразой

Фото: istockphoto/Henk Bogaard
Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и поделилась своими впечатлениями.
В личном блоге на платформе «Дзен» Марина Ершова рассказала, что местная уличная еда представляет опасность для здоровья туристов.
Путешественница решила не рисковать и попробовать питаться кокосами, считая их безопасным продуктом. Но поменяла мнение, увидев, как её кокос раскалывают на земле рядом с пыльной дорогой. А потом продавец поднял с земли палочку и положил в кокос грязными руками.
Российская блогерша рассказала, чем американки отличаются от россиянок
Финский курорт стал банкротом из-за отсутствия туристов из России
Тревел-блогер Кутовой перечислил 5 «ужасных минусов» Бали
«Смотря на все это безумие, происходящее вокруг меня, я задумалась об опасности, скрытой в лакомствах местной уличной еды», — вспоминает девушка.
«Не давайте индийцам докапываться до вашего кокоса своими грязными руками, не берите трубочку с асфальта, не вскрывайте кокос ржавым ножом. Лучше купить кокос и съесть его в ресторане, в отеле», — предупреждает россиянка.Читайте также:
Российская блогерша рассказала, чем американки отличаются от россиянок
Финский курорт стал банкротом из-за отсутствия туристов из России
Тревел-блогер Кутовой перечислил 5 «ужасных минусов» Бали
Мария Фирсова