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Туристка из России описала путешествие в Индию одной фразой

Блогер Ершова об Индии: От восторга до отравления один шаг
10 ноября 2023, 09:10
Фото: istockphoto/Henk Bogaard

Фото: istockphoto/Henk Bogaard

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и поделилась своими впечатлениями.
В личном блоге на платформе «Дзен» Марина Ершова рассказала, что местная уличная еда представляет опасность для здоровья туристов.

«Смотря на все это безумие, происходящее вокруг меня, я задумалась об опасности, скрытой в лакомствах местной уличной еды», — вспоминает девушка.

Путешественница решила не рисковать и попробовать питаться кокосами, считая их безопасным продуктом. Но поменяла мнение, увидев, как её кокос раскалывают на земле рядом с пыльной дорогой. А потом продавец поднял с земли палочку и положил в кокос грязными руками.

«Не давайте индийцам докапываться до вашего кокоса своими грязными руками, не берите трубочку с асфальта, не вскрывайте кокос ржавым ножом. Лучше купить кокос и съесть его в ресторане, в отеле», — предупреждает россиянка.
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Российская блогерша рассказала, чем американки отличаются от россиянок
10 ноября 2023, 08:10

Фото: istockphoto/LightFieldStudios

Российская тревел-блогерша перечислила 5 черт, которые отличают женщин из России и Америки.
Своим мнением она поделилась в личном блоге Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ на платформе «Дзен».

Во-первых, американки не жертвуют собой, даже если речь идёт о близких людях.
 
««Я» у них на первом месте, поэтому в приоритет они всегда ставят себя», —говорит блогерша.
Женщины в США выбирают спутника жизни по расчёту. По словам путешественницы, на свиданиях американки ведут себя как на собеседованиях, тщательно проверяя будущих мужей. Но при этом американки не ставят брак своей целью и стараются быть независимыми.
 
«Американки не сидят в декрете, как положено у нас в России, они сразу выходят на работу, нанимая няню, когда ребенку может быть всего месяц», — заметила блогер.
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#сша
#россия
#женщины
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Библиотеки приглашаются к участию в арт-фестивале памяти В.С. Высоцкого
09 ноября 2023, 18:10

Фото: официальная страница «ВК» фестиваля «Я только малость объясню в стихе»

В период с 1 ноября по 15 декабря проходит прием заявок от библиотек на участие в VI Международном арт-фестивале памяти В.С. Высоцкого «Я только малость объясню в стихе».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В шестой раз фестиваль объединит поэтов, художников, музыкантов, библиотеки и культурные площадки по всей стране масштабной программой посвященных памяти выдающегося поэта и барда событий, которые пройдут с 14 по 31 января 2024 года. 

Фото: официальная страница «ВК» фестиваля «Я только малость объясню в стихе»

«У библиотек интересная судьба, особенно в современности. Все знают, что они существуют, но мало кто ощущает их присутствие. Это большая сеть общественных площадок, которые сейчас активно преображаются и представляют из себя пространства, не только, где хранятся книги, но где люди обмениваются знаниями. Любые источники информации здесь востребованы и люди, как источники информации тоже приходят в библиотеки», - рассказал Алексей Яковлев, член жюри и куратор фестиваля в московской области.

Фото: медиаархив Московской области

В прошлом году Подмосковье стало одним из самых активных регионов, поддержавших фестиваль, наряду с библиотеками Новосибирска и Новосибирской области – родины фестиваля. В нем также приняли участие сотни библиотек из Алтайского края и Республики Алтай, Брянской, Кировской областей, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Пскова, Калуги, Саранска, Пензы, Майкопа, Иркутска, Петрозаводска, библиотеки Болгарии и Казахстана.

Фото: медиаархив Московской области

«Московская область неоднократно входила в топ самых читающих регионов России. Это стереотип, что люди перестали читать, и цифра все поглотила. Это неправда, мы начали читать еще больше, это чаты в мессенджерах, новости с сайтов, при этом не забывая сохранять литературную библиотеку», - отметил Алексей.

Каждая библиотека-участник получит электронное благодарственное письмо от организаторов.

Фото: медиаархив Московской области 

«Фестиваль привлекает библиотеки, потому что они действительно стали площадками, которые объединяют всю страну через свою систему. Фестиваль пользуется возможностями библиотек, а главное что это площадки для соединения людей между собой. У большинства библиотек есть представители в социальных сетях, поэтому некоторая культурная программа проходит онлайн. То есть жизнь идет и в физическом пространствое и цифровом», - подчеркнул куратор фестиваля. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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#новости
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Финский курорт стал банкротом из-за отсутствия туристов из России
09 ноября 2023, 17:38

Фото: istockphoto/RossHelen

Гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром на востоке Финляндии стал банкротом из-за отсутствия туристов из России.
Iltalehti пишет, что компания задолжала 1,3 млн долларов (примерно 120 млн рублей). Заявление о финансовой несостоятельности было подано в районный суд финской области Северная Карелия.
 
Директор курортного комплекса Калле Кескимяки (Kalle Keskimäki) заявил, что к банкротству компанию привели пандемия коронавируса, рост цен на электроэнергию и отток российских туристов.
 
«Ситуация в мире такова, какова она есть, другого выбора не было», — заключил Калле Кескимяки.
Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшие годы появится несколько новых гостиниц. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он рассказал, что в настоящее время в регионе активно развивается рекреационная сфера, реализуется большое количество проектов.

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#туризм
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«Тинькофф Журнал»: Россиянин описал поездку в ОАЭ фразой «круто, но безвкусно»
09 ноября 2023, 06:24

Фото: iStock/alan64

Российский турист, отдыхавший за 330 тысяч рублей в Объединённых Арабских Эмиратах, остался недоволен поездкой. В беседе с «Тинькофф Журнал» он пожаловался на жару, высокую влажность и отсутствие единого стиля в архитектуре.
Семья путешественника поселилась в отеле Rixos Bab Al Bahr  80 километрах от Дубая. По его словам, они получили от поездки то, на что рассчитывали, но возвращаться в Дубай больше не планируют — и более того, не понимают людей, стремящихся там жить.

«Люди начали строить что угодно, лишь бы круче, чем у соседа.  результате не чувствуется единого стиля, архитектурного плана. К тому же я не увидел в городе какой-либо исторической ценности. Осталось очень странное ощущение: круто, но безвкусно <...> У меня не возникло желания приехать туда ещё раз», — отметил российский турист.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в столице Египта Каире и также разочаровалась. Она рассказала, что остановилась в отеле в Гизе, чтобы завтракать и ужинать с видом на пирамиды. Но район оказался непривлекательным, поскольку там было «катастрофически шумно и грязно». Туристку неприятно удивило и хаотичное движение на улицах Каира: водители постоянно сигналят и обгоняют друг друга, а пешеходы перебегают дороги в неожиданных местах.

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#россия
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Московский областной театр кукол представляет спектакль «Бери-Баар. Сын золотой звезды»
08 ноября 2023, 17:24

Фото: Министерство культуры и туризма МО

8 ноября в Московском областном государственном театре кукол состоится показ премьерного спектакля «Бери-Баар. Сын золотой звезды».
«Жанр спектакля притча-фэнтези. Идея рассказывает о том, как можно потерять себя, свое настоящее и связь с матерью, но пройти путь очищения, спасти свою душу и вернуться на стезю доброты», - рассказал режиссера спектакля «Бери-Баар. Сын Золотой звезды» Олег Лабозин.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Пьеса «Бери-Баар. Сын Золотой звезды» по мотивам сказки О. Уайльда «Звездный мальчик» была написана и сразу же поставлена основателем театра, режиссером и драматургом Виктором Александровичем Швембергером в 1934 году. Нынешняя постановка приурочена к 90-летию театра.

«Театр кукол ассоциируется с детскими постановками, но это не основополагающее направление. Театр кукол абсолютно безграничен, в нем могут идти и взрослые спектакли и детские, поставленные на серьёзную литературу или более простую. Именно этот спектакль детский, потому что главное лицо мальчик, подросток. В этом и прелесть спектакля, что именно в этом возрасте ты начинаешь находить себя», - отметил Олег. 

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Это история мальчика, считающего себя сыном Золотой звезды и презирающего всех, кто находится рядом с ним. Ему предстоит пройти нелегкий путь, чтобы научиться понимать и любить людей, найти свою маму и обрести вновь себя настоящего. А еще разобраться, где наносная «золотая» шелуха, а где под ней ты – истинный сын, друг, человек.

Фото: официальная страница «ВК» Московского областного театра кукол 

«В театре кукол возможно все. Там открывается безграничные возможности.  Это не значит, что он богач, чем традиционный театр, но какие-то нюансы, в образности в символах, их больше в театре кукол. Актер в обычном театре может своим нутром то, что кукла не способна, но при этом кукла может взять и полететь, чего актер не сможет», - подчеркнул режиссер спектакля. 

Одна из важнейших задач театра — воспитание нового поколения зрителей. В репертуаре театра много спектаклей, ориентированных на детскую аудиторию.  Ведь если человек в детстве полюбил театр, то он вернётся туда и будучи взрослым. Однако Московский областной государственный театр кукол ждет зрителей всех возрастов, в его репертуаре  есть спектакли для подростков и взрослой аудитории.

Фото: официальная страница «ВК» Московского областного театра кукол 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Дмитрий Ойнас назвал цель создания «Шелковой фабрики» в Коломне
08 ноября 2023, 14:14

Фото: Радио 1

В Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне завершилась мастерская «Из тряпья золото».
5-7 ноября 2023 года в Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» прошла завершающая мастерская проекта «Из тряпья золото» с одноименным названием. В мастерской приняли участие 13 художников, ремесленников и дизайнеров из Воронежа, Казани, Коломны, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Реутова и Рязани.

Фото: Радио 1
 
«Лаборатория проходит в стенах Шелковой фабрики от нашего проекта АНО «Коломенский посад», она посвящена возрождению, когда-то важного коломенского бренда, коломенских шелковых тканей. Мы пытаемся вернуть очень богатое шелковое наследие, которое как минимум два века прославляло город и создавало некий образ народного костюма», - рассказал Дмитрий Ойнас, президент Делового клуба «Наследие и экономика», главный куратор Лаборатории Шелковой фабрики.

Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад» ставит своей целью комплексное развитие исторической территории города – Коломенского посада.

Фото: Радио 1

«Я приехала в Коломну из Нижнего Новгорода для того, чтобы понять, смогу ли я справиться с той задачей, которую ставит "Шелковая фабрика" перед художниками, это переосмыслить наследие Коломны», - поделилась Ольга Князева мастер по традиционному ручному ткачеству.

Фото: Радио 1

Мастерская завершила серию образовательных событий, прошедших в Коломне с июля по ноябрь 2023 года. На следующем этапе запланирован конкурсный отбор проектов участников, которые будут представлены на итоговой выставке «Из тряпья золото».
 
«Меня сразу заинтересовали темы, которые здесь были объявлены. А когда начались занятия, я была в восторге, потому что лекторы были очень интересные. Они рассказывали и о моде, и об истории, и о каких-то нюансах, которые дизайнеры при работе не учитывают. Например, где твоя работа будет висеть или кто будет на нее смотреть», - отметила Лариса Банакина мастер по лоскутному шитью.

Основной задачей проекта является создание сообщества творческих людей и новых продуктов на основе актуализации шёлкового наследия Коломны для возвращения его в обиход и современную экономику города.

Фото: Радио 1
 
«В работах мы пытаемся найти связку, между Коломенским наследием и личным подходом каждого мастера, его стилем и навыками. Еще важно найти актуальный формат изделия, чтобы оно пользовалось спросом у жителей», - подчеркнул Дмитрий Ойнас.

Музей-лаборатория «Шёлковая фабрика» – современное пространство на бывшей шёлковой фабрике купцов Левиных и Бабаевых первой половины XIX века. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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#коломна
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«Зрители баловали нас»: Игорь Шаповалов о фестивале «Подмосковные вечера»
2 ноября в Мытищах завершился театральный фестиваль «Подмосковные вечера»
08 ноября 2023, 12:55

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

С 26 октября по 2 ноября 2023 года на Основную и Камерную сцены театра «ФЭСТ» выходили артисты из 13 театров России и зарубежья.
Театральный фестиваль «Подмосковные вечера» проводится в театре «ФЭСТ» с 2003 года. Автором идеи и его Президентом стал художественный руководитель «ФЭСТа» Заслуженный артист России Игорь Шаповалов.

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

«Работы еще много, но активная фаза уже прошла. Гостей мы проводили, все благодарили нас и уже хотели приехать на следующий театральный фестиваль «Подмосковные вечера». В общем, все получилось самым лучшим образом. Ну, а самый яркий венец, это закрытие фестиваля, капустная программа. Наш театр активно занимается капустниками, несколько раз мы участвовали в театральных фестивалях «Веселая коза», которые проводятся в Нижнем Новгороде, и поэтому мы подходили к этому серьезно. Закрытие получилось забавным, веселым и интересным», - отметил Игорь Шаповалов.

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

Свои работы представили театральные коллективы из Павлодара (Казахстан), Буинска (Татарстан), Набережных Челнов (Татарстан), Перми, Зеленограда, Вологды, Нижнего Новгорода, Челябинска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы. 
 
«Здесь главный критерй - наполняемость зала, наши зрители активно ходят, и мы спокойны за наши спектакли. А вот с приезжими театрами возникает вопрос, будет полный зал или нет. Но в рамках нашего фестиваля, все службы хорошо сработали и надо поблагодарить наших зрителей, которые баловали нас свои присутствием на всех спектаклях», - подчеркнул Игорь. 

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

Жюри состояло из известных театральных критиков (Марина Тимашева, Лариса Каневская, Ксения Стольная), популярных российских артистов (Михаил Богдасаров). Возглавила жюри Президент Фонда Олега Ефремова и международного театрального фестиваля «ПостЕфремовское пространство«, сотрудник центрального аппарата СТД РФ, театровед Анастасия Олеговна Ефремова.

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
 
«Все спектакли, которые были отобраны отражают пульс нашей страны. Они все направлены на созидание нашей родины, на отношение к стране по-новому. Из цель посмотреть на нашу жизнь другими глазами, без принижения себя перед европейскими странами»,-  рассказал Игорь Шаповалов. 

 Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.


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В Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне завершилась мастерская «Из тряпья золото»
08 ноября 2023, 11:37

Фото: Радио 1

5-7 ноября 2023 года в Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне состоялась мастерская «Из тряпья золото», в которой приняли участие 13 художников, ремесленников и дизайнеров.
Основной задачей мастерской является создание новых творческих продуктов на основе шёлкового наследия Коломны. Работы участников будут представлены на итоговой выставке.

Фото: Радио 1

«Мы завершили серию мастерских, их было 10. Весной этого года мы провели опен-колл, конкурс среди художников, дизайнеров, ремесленников и технологов, современных ребят, которые интересуются дизайном и актуальными темами. Мы им предложили разобраться в теме шелкоткачества, потому что сами сейчас активно изучаем индустриальное наследие Коломны», - рассказала Екатерина Ойнас арт-директор Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский Посад». 
 
Фото: Радио 1

Мастерская «Из тряпья золото» посвящена творческой доработке и переработке продукта, повышающей его актуальность, внедрению инновационных материалов и технологий, сочетанию приёмов и техник, интерпретирующих традиции коломенского ткачества. 
 
«Мы выяснили, что в конце 18 в начале 19 века в Коломне существовало пять шелковых фабрик. Это достаточно удивительное явление, но просуществовало оно не очень долго. Сейчас самое время его восстановить, для этого мы открыли новое пространство - музей-лаборатория «Шелковая фабрика» и осталось собрать сообщество профессионалов, которые смогут создавать новые произведения», - отметила Екатерина.  
Фото: Радио 1

По ее словам, проведение подобных мастерских помогает собрать команду и круг экспертов для дальнейшей работы музея-лаборатории. 

«На каждую из мастерских приезжало по 10 представителей из разных регионов России. Для нас это хорошая возможность найти творческих партнеров, не ограничиваясь собственной территорией, а расширяя ее», - подчеркнула Екатерина Ойнас.    

Фото: Радио 1

Проект «Из тряпья золото» реализуется Коломенским центром познавательного туризма «Коломенский Посад» — победителем конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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#коломна
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Перечислены лучшие российские города для путешествий в ноябре
Лучшими городами для путешествий в ноябре стали Астрахань и Дербент
07 ноября 2023, 17:43

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Эксперты сервиса tutu заявили, что самыми лучшими городами для путешествий в послебархатный сезон в ноябре стали Астрахань и Дербент из-за довольно мягкого климата.
«Астрахань порадует интересными достопримечательностями, красивой набережной и ресторанами с отличной едой. В ноябре здесь нет снега, а температура воздуха стабильно держится выше нуля. <…> В Дербенте в ноябре довольно тепло. Большая часть интересных достопримечательностей находится в центре, их легко увидеть во время пешей прогулки. Стоит посетить Дербентский музей-заповедник», — прокомментировали в беседе с Газета.ру эксперты.

Кроме того, в текущем сезоне можно посетить такие города, как Волгоград, Краснодар, Сочи и Геленджик, где также тепло и также есть, на что посмотреть и куда сходить.

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