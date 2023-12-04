Туристка из России отправилась на Кубе и удивилась происходящему в стране

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Россиянка побывала на Кубе и назвала то, что увидела в стране разрывом шаблона.
Своим мнением она поделилась на платформе «Дзен» в блоге «Путешествия с камерой». По словам туристки, многие особенности кубинской жизни не укладываются в голове. Например, цены на острове сильно не соответствуют доходам населения.
Россиянку удивило и то, что в этой тропической стране мало фруктов, проблема с поставками молока, яиц, а также рыбы.
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«Средняя зарплата на острове — 25 долларов, при этом такси от аэропорта до Варадеро стоит около 40 долларов. Цены совершенно не вяжутся с беднотой вокруг»,-рассказывает россиянка.
«За 16 дней в отеле регулярно были только папайя и огурцы. Ещё иногда появлялся ананас и бананы. Яйца были 3 дня из 16. За молоком выстраивались огромные очереди», —отметила путешественница.В кубинских магазинах довольно мало продуктов, но базовый набор приобрести можно. Местным зачастую этого не хватает. Но нищета не мешает кубинцам быть отзывчивыми и приветливыми.
«У меня создалось впечатление, что персоналу просто плевать на свою работу. Убирают номер спустя рукава, воду в ресторане можно ждать 15 минут, а девушка на ресепшене минут 10 тебя просто игнорирует»,- говорит россиянка про Кубу, где туризм является одной из основных строчек дохода.Читайте также:
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Мария Фирсова