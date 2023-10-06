Туристка из России оценила жизнь в дешёвом ЖК в Таиланде

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Тревел-блогерша из России сняла квартиру в дешевом жилом комплексе в Таиланде и поделилась эмоциями.
Своим мнением девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен», пишет «Лента.ру».
Девушка рассказывает, что в тайском ЖК был бассейн с фонтанами, зона отдыха с шезлонгами, беседками, парковка, спортзал. А на территории комплекса были садовники, уборщики и охрана. Также в кондоминимуме есть мангал и плита на улице, прачечная, общественная зона с кофейным автоматом, книгами.
По словам путешественницы, аренда такого жилья в Таиланде стоит 350-400 долларов (35-40 тысяч рублей) в несезон.
3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.
По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.
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«Я каждый день выхожу из дома и говорю: «Боже, какая красота! Как же мне повезло тут жить!», — так девушка описывает свои впечатления.
По словам путешественницы, аренда такого жилья в Таиланде стоит 350-400 долларов (35-40 тысяч рублей) в несезон.
«Примерно за столько же я снимаю жилье в Питере, когда приезжаю в Россию, Конечно, в высокий сезон цены на аренду поднимутся, но точно не станут заоблачными»,-уверяет путешественница.Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте.
3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.
По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.
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Мария Фирсова