Туристка из России съездила в Новую Зеландию и назвала местную еду «шлаком»

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Блогерша «Дзен» Марина Ершова оценила новозеландский фастфуд словом «шлак».
Российская тревел-блогерша Марина Ершова удивилась качеству еды в Новой Зеландии. По словам туристки, новозеландский фастфуд является важной частью местной культуры, но его качество оказалось низким.
Со слов путешественницы, жители Новой Зеландии привыкли есть на завтрак круассаны, булочки и пончики с очень жирными начинками. А запивают всё это кофе с сахаром. На обед предпочитают жареную картошку, рыбу в кляре, бургеры и салаты с жирной заправкой. После рабочего дня новозеландцы зачастую отправляются в кафе быстрого питания.
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«Фастфуд из вот таких кафе является просто шлаком. А ведь люди с местной высокой зарплатой могут позволить себе отменные продукты высокого качества», — прокомментировала блогерша.
«Возможно, это привычка экономить время, поэтому быстрое питание становится ужином для целых семей. Люди любят фастфуд и едят такое больше, чем несколько раз в день!», — отметила Марина Ершова.Ранее австралийка жаловалась на запах людей, который вызывает тошноту, на побережье Амальфи. Путешественница Изабелла Хайфилд рассказала, что до итальянского курорта неудобно добираться: на дорогах все сигналят, а общественный транспорт двигается со скоростью 100 км/ч. Время, проведённое в автобусе, она назвала «самым ужасным опытом за всю поездку».
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Мария Фирсова