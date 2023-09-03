Туристка описала поездку на итальянский курорт фразой «тошнит от запаха людей»

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Австралийка жаловалась на запах людей, который вызывает тошноту, на побережье Амальфи.
Австралийка отправилась отдыхать на побережье Амальфи (Италия), но её возмутил тошнотворный запах людей. О своих впечатлениях она рассказала в TikTok, пишет Daily Mail.
Путешественница Изабелла Хайфилд рассказала, что до итальянского курорта неудобно добираться: на дорогах все сигналят, а общественный транспорт двигается со скоростью 100 км/ч. Время, проведённое в автобусе, она назвала «самым ужасным опытом за всю поездку».
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Путешественница Изабелла Хайфилд рассказала, что до итальянского курорта неудобно добираться: на дорогах все сигналят, а общественный транспорт двигается со скоростью 100 км/ч. Время, проведённое в автобусе, она назвала «самым ужасным опытом за всю поездку».
«Я думаю, что люди там в целом не знают, что такое дезодорант. Если вас не затошнит от автобусов, вас будет тошнить от запаха людей», — сказала австралийка.Не порадовала Хайфилд и местная еда, которую она нарекла «средней» и дорогой.
«В некоторых местах за тарелку макарон берут 36 евро. Это чертова мука и вода!», —высказалась Изабелла Хайфилд.Читайте также:
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Мария Фирсова