Туристку из Германии удивили три привычки россиян

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В первую очередь, немка Мари удивилась привычке россиян ходить дома босиком.
Мари удивилась тому, что в России дома ходят босиком. В то время как в Германии в гостях разуваться не принято. Там остаются в обуви, «не стесняясь и не робея».
Во-вторых, немку удивила любовь жителей России к выращиванию на подоконниках зелени и растений.
Немка удивилась и тому, что в России не экономят воду.
Девушка вспомнила ситуацию, когда стала свидетельницей инцидента в массажном салоне в Таиланде. Кушетки в салоне были отделены друг от друга шторками, сотрудницы, пользуясь этим, болтали. Это совсем не понравилось россиянке, которая тоже пришла на массаж. Она хотела попросить женщин разговаривать потише, но вспомнила на английском только грубое выражение shut up («заткнитесь»).
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Во-вторых, немку удивила любовь жителей России к выращиванию на подоконниках зелени и растений.
«Когда я включила воду замочить часть посуды от лазаньи и ушла на пару минут, а струя горячей воды бежала без остановки, немка выпучили глаза на меня: «Оказывается, что это не миф про россиян, а правда! Вы совсем не экономите воду!» —вскрикнула Мари», — написала блогерша в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей. По её мнению, плохое отношение к россиянам за границей можно объяснить незнанием ими иностранных языков.
Девушка вспомнила ситуацию, когда стала свидетельницей инцидента в массажном салоне в Таиланде. Кушетки в салоне были отделены друг от друга шторками, сотрудницы, пользуясь этим, болтали. Это совсем не понравилось россиянке, которая тоже пришла на массаж. Она хотела попросить женщин разговаривать потише, но вспомнила на английском только грубое выражение shut up («заткнитесь»).
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Мария Фирсова