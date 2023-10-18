Туристов на Лофонтенских островах попросили справлять нужду в пакеты

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Норвегия предпринимает попытки решить проблему обилия человеческих фекалий на Лофонтенских островах.
Туалетов в природном парке почти нет, поэтому туристов просят испражняться в пластиковые пакеты, пишет Yle. Сообщается, что люди оставляют продукты жизнедеятельности везде: на туристических тропах, в садах местных жителей, на кладбищах. Проблема достигла пика: некоторые путешественники заболевали после того, как набирали воду в ручьях, зараженную кишечной палочкой.
С июля администрация Лофонтенского национального парка выдаёт посетителям бесплатные мешки, чтобы ходить в туалет, и установила информационные щиты с инструкцией, как их использовать. После применения ёмкость нужно выбросить в контейнер.
По завершении активного сезона выяснилось, что количество экскрементов на популярных туристических маршрутах уменьшилось в 2 раза. Эксперимент продолжат.
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С июля администрация Лофонтенского национального парка выдаёт посетителям бесплатные мешки, чтобы ходить в туалет, и установила информационные щиты с инструкцией, как их использовать. После применения ёмкость нужно выбросить в контейнер.
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Мария Фирсова