Туристы в Турции рассказали о способах защиты от аномальной жары

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Новая волна удушающей жары захватила турецкие курорты и города. Туристы рассказали, какие способы и ухищрения помогают им пережить аномальные температуры и не получить тепловой удар.
В Анталье, Мармарисе, Бодруме и на других курортах сорокаградусная жара держится уже около недели. Даже ночью столбик термометра не опускается ниже 32-33 градусов. Бывалые туристы рассказали корреспонденту РИА Новости, что жара, конечно, легче переносится, когда есть возможность регулярно плавать.
Туристка из Баку сообщила, что не впервые попадает в такую «баню». Она сообщила, что в первую очередь выбирает такую локацию, чтобы было море и горы. В таких местах вечерами прохладнее, что позволяет наслаждаться прогулками или походами в ресторан. Она рассказала, что ходит на море ранним утром, а пик жары, с 12 до 16 часов, пережидает в торговых центрах или других помещениях, оборудованных кондиционерами.
Также она считает, что очень важно уделять внимание еде и напиткам. Пища должна быть легкой, а вместо привычной колы лучше попробовать, например, айран. И, конечно, нужно обязательно носить головной убор. Под палящим солнцем легко получить солнечный удар.
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Туристка из Баку сообщила, что не впервые попадает в такую «баню». Она сообщила, что в первую очередь выбирает такую локацию, чтобы было море и горы. В таких местах вечерами прохладнее, что позволяет наслаждаться прогулками или походами в ресторан. Она рассказала, что ходит на море ранним утром, а пик жары, с 12 до 16 часов, пережидает в торговых центрах или других помещениях, оборудованных кондиционерами.
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Александр Бойцов