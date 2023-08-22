Туроператоры назвали минимальную стоимость недельного отдыха в Турции

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По данным АТОР, при размещении в трехзвездочном отеле Антальи можно уложиться в 93 тысячи рублей на двоих.
Средняя стоимость недельного турецкого отдыха равняется примерно 100 тысячам рублей. В середине сентября отпуск а Антальи и её окрестностях подорожает: заплатить придётся минимум 108 тысяч рублей, в среднем 115 тысяч.
Отпуск в четырехзвездочном отеле в режиме «все включено» в начале сентября обойдётся в 95-108 тысяч рублей. Пятизвездочный отдых будет стоить не меньше 115-143 тысяч рублей на двоих. Эксперты говорят о росте цен на 15%.
Авсаллар, Мерсин и Сиде входят в топ курортов с самыми низкими арендными ставками за посуточное жильё среди турецких мест для отдыха. Средние цены в этих городах не превышают 4,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего обойдётся аренда квартир и апартаментов в Авсалларе: это прибрежный посёлок, который расположен в 24 км от Аланьи.
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Отпуск в четырехзвездочном отеле в режиме «все включено» в начале сентября обойдётся в 95-108 тысяч рублей. Пятизвездочный отдых будет стоить не меньше 115-143 тысяч рублей на двоих. Эксперты говорят о росте цен на 15%.
«В отелях Турции в основном останавливаются покупатели пакетных туров, а апартаменты и квартиры выбирают самостоятельные путешественники. Доля таких туристов растёт», — рассказал генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.Читайте также:
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Мария Фирсова