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Туроператоры назвали самые бюджетные азиатские страны для встречи Нового года

АТОР: Таиланд стал самым бюджетным направлением для отдыха в Новый год
20 ноября 2023, 15:26
Фото: iStock/fokkebok

Фото: iStock/fokkebok

В Ассоциации туроператоров России назвали самые бюджетные азиатские страны для встречи Нового года.
По словам экспертов, в этом году встретить Новый год в тёплой стране можно минимум за 250 тысяч рублей на двоих. Самым бюджетным направлением стал Таиланд.

Так, на Таиланд приходится 28% путёвок от общего числа купленных туров за рубеж в компании Space Travel. У PEGAS Touristik продажи путёвок в азиатскую страну достигают 26%.


Отмечается, что российские туристы выбирают отели высокой категории, как правило, на Пхукете и в Паттайе. За такие путёвки они отдают, в среднем, 250 тысяч рублей на двоих.

Однако есть и те, кто выбирает качественные отели в сегменте четырёх звёзд, стоимость которых составляет примерно 185 тысяч рублей на человека.

Помимо Таиланда, россияне активно покупают путёвки на Шри-Ланку и Гоа. Здесь ценник уже выше и составляет около 200 тысяч рублей на человека в Шри-Ланке и от 253 тысяч рублей на Гоа.

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#таиланд
#отдых
#туристы
#россия
#новый год
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Перечислены самые популярные турнаправления на Новый год
Турэксперт Осипова: Лидерами стали Москва, Петербург и Казань
20 ноября 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова заявила, что среди россиян популярными направлениями внутреннего туризма на Новый год по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.
При этом, всё большую популярность среди наших граждан набирают путешествия в Сибирь и на Дальний Восток.

«Востребованными будут экскурсионные туры: Москва, Санкт-Петербург, и, наверное, Казань. Хотя это очень ограниченный список, я говорю о наиболее популярных направлениях. Ещё Великий Устюг со Снегурочкой и Дедом Морозом, Суздаль, Золотое кольцо, Подмосковье, Байкал. Это те места, куда поедут туристы. Я знаю много собирающихся в Сибирь на Новый год», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Осипова.

Специалист отметила и популярность горнолыжных курортов, таких, как Красная поляна, Шерегеш, Домбай.

Говоря о популярных для россиян зарубежных направлениях туризма на новогодних праздниках специалист отметила Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Кубу, Шри-Ланку.

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#страны
#путешествия
#казань
#петербург
#москва
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В мытищинском «Парке Мира» отметили День рождения Деда Мороза
18 ноября 2023, 18:25

Фото: «Радио 1»

В один из самых солнечных дней ноября отпраздновали День рождения любимого героя всех самых-самых маленьких.
18 ноября в «Парке Мира» города Мытищи Московской области провели праздничные мероприятия в честь Дня рождения Деда Мороза.

Программа стартовала ровно в 12:00 со сказочного шоу «Зимовята». Снежинки предложили всем собравшимся отправиться в незабываемое путешествие по зимней сказке, чтобы сделать подарок в честь Дня рождения Дедушки Мороза. Сопровождал ребятишек и помощник снежинок – снеговик. Вместе с детьми они попели, потанцевали, а затем приступили к изготовлению подарков – для Мороза ребята нарисовали портрет, а также испекли торт.

Фото: «Радио 1»

Далее участники праздника смогли поучаствовать в интеллектуальной эстафете. Проходя весёлые спортивные испытания и отгадывая загадки на зимнюю тематику, маленькие жители Мытищ получили приятные памятные подарки.

Желающие смогли принять участие в творческих мастер-классах, которые с улыбками провели для детей сотрудники парка. Ребятам показали, как сделать красочный календарик на будущий Новый год, а также как из самых простых материалов можно изготовить невероятно красивые ёлочные игрушки.

Фото: «Радио 1»

Немного отдохнув, участники праздника вновь отправились за приключениями. На этот раз их ждал гном Зимушкин, который обитает рядом с горящим очагом посреди парка. Сказочный персонаж раздал ребят листочки с пожеланиями, которые нужно прочитать, а затем бросить в костёр. «Так они точно сбудутся», - заверил всех присутствующих Зимушкин.

Фото: «Радио 1»

Скучать было некогда, и сразу после все дружно отправились проходить увлекательный квест, подсказки для которого ребятам пришлось искать по всей огромной территории заснеженного парка. 

Ну, а пройдя квест, дети наконец смогли увидеть виновника торжества. В это время года у Деда Мороза очень плотный график, он выбирает для малышей самые лучшие и самые интересные подарки. Однако, он всё же нашёл время, чтобы пообщаться с пришедшими на его праздник по видеосвязи прямиком из Великого Устюга. Детям удалось пообщаться с тем, кого они ждут весь год, и задать ему все интересующие их вопросы.

Фото: «Радио 1»

В завершении праздника, для всех участников провели театрализованную программу «Однажды в сказке», а затем показали невероятное по красоте акробатическое шоу «Зимняя сказка».

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#мытищи
#праздник
#новый год
#мероприятия
#квест
#шоу
#подарок
#дед мороз
#подмосковье
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В Музее-резиденции «Арткоммуналка» состоится открытие-презентация проекта WORK
17 ноября 2023, 17:11

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»

18 ноября в Музее-резиденции «Арткоммуналка» в Коломне состоится открытие-презентация проекта WORK красноярского художника Danil Danot.
Проект будет реализован в форме инсталляционного перформанса в ноябре-декабре 2023 года. Инсталляция представляет собой мастерскую Данила и реконструирует его комнату в общежитии, а перформанс воплощается в ежеминутной фиксации производства искусства, стресса и прокрастинации художника. 

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
 
«Проект многосоставной. Тут и живопись на холстах, и графика, и инсталляции, а теперь ещё и видео-арт. С содержательной точки зрения проект весьма разносторонний. В общем, выставка о работе, мыслях и переживаниях связанные с ней. О противоречиях между культом успеха, самосовершенствования и трудоголизмом с одной стороны и желанием прожить счастливую жизнь», - поделился Danil Danot.
Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»

По словам Даниила, в его проекте есть размышления о бессмысленном труде, недооценённости процесса и концентрации на результате, сопоставление перфекционизма с прокрастинацией.

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
 
Название WORK (РАБОТА) как нельзя лучше отражает идею автора-исполнителя, который трудится над осмыслением самого феномена труда. Подобно съёмкам феллиниевского фильма о съёмках фильма, Данил создаёт арт-проект о том, как создаётся арт-проект. 

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
 
«Ещё важный аспект выставки - это процессуальность. Чтобы подчеркнуть, что работа это не только результат, но и процесс я создаю новые работы во время действия экспозиции. Зритель же, придя на выставку, может не ограничиваться просмотром выставки и наблюдением за работающим художником, а так же может взаимодействовать с инсталляциями», - отметил художник. 

Самоанализ художника воплотится в публичной дискуссии с профессиональным психологом 25 ноября в Арткоммуналке, что дополняет необычную откровенность этого эмоционально-философскоого высказывания.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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«Неделя истории» пройдет в детском центре «Экспонариум». 

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Гжельский фарфоровый завод в Раменском создал редкую коллекцию фарфора. 
#подмосковье
#выставка
#музеи
#проект
#художник
#коломна
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Политолог Савельев: Желающих отдыхать в Египте будет всё меньше
17 ноября 2023, 17:00

Фото: istockphoto.com/Diy13

Политолог Григорий Савельев заявил, что число туристов, желающих отдохнуть в Египте, на фоне событий в секторе Газа и наплыва беженцев оттуда будет снижаться.
«Нет никаких оснований считать, что война в Газе в ближайшие месяцы завершится. Напротив, конфликт скорее будет нарастать, и Египет станет главным убежищем палестинских беженцев. И желающих там отдохнуть станет меньше», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.

В этой связи, возможно, отельеры страны будут делать большие скидки на отдых в Египте для привлечения туристов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире «Радио 1» рассказала, что в этом году турагентства фиксируют высокие показатели по продажам на новогодние праздники, чем в 2022. Самым популярным направлением среди россиян стал Краснодарский край, — там почти не осталось бюджетных и комфортных предложений.

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#отдых
#страны
#регион
#египет
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«Неделя истории» пройдет в детском центре «Экспонариум»
17 ноября 2023, 16:32

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

Специально к ноябрьским школьным каникулам с 21 по 24 ноября педагоги детского центра «Экспонариум» подготовили интерактивные познавательные программы по истории.
С 21 по 24 ноября в детском центре музея можно будет узнать интересные исторические факты о нашем государстве, Ново-Иерусалимском монастыре, семейных традициях. Все программы разработаны с учетом возрастных особенностей детей, поэтому станут для ребят по-настоящему увлекательным путешествием в мир искусства и науки. 

Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»
 
«Экспонариум - это интерактивная площадка с возможностью познакомиться с Подмосковьем в игровом формате и в тоже время в формате познавательной экскурсии. То есть многообразию нет границ. Этот детский центр, это часть музея Новый Иерусалим, который рассказывает и об истории, и об искусстве, и об Истре. Историко-художественные коллекции богаты различными материалами. Все это отлично вписывается в пространство педагогики», - рассказала Варвара Кордочкина заведующая отделом музейной педагогики музея Новый Иерусалим. 

Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»
 
Занятие «Без меня народ неполный» , посвящено семейным ценностям и традициям. Дети вместе с родителями познакомятся с такой наукой, как генеалогия.
 
«Эта программа поднимает темы семейных ценностей. Например, там говорят о таком важном аспекте, как имя ребенка, можно узнать об его истории и значении. Дети могут поиграть в соединяющие семьи игры и в тоже время сделать небольшой коллаж "Моя семья", который останется на память», - отметила Варвара.

Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»

На познавательном занятии «Петр I. Солдатские сказки. Читаем и рисуем» юные участники вместе с педагогом познакомятся с русским солдатом времен Петра I, почитают солдатские сказки и создадут своего героя. А Образовательная программа «История одной царской семьи» расскажет о трогательных страницах жизни детей императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.

Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Музеи Подмосковья ждут школьников во время предстоящих осенних каникул. 

Церемония закрытия выставки-конкурса состоялась в Жуковском. 

В Московской области откроется выставка «Страна детства». 
#подмосковье
#дети
#выставка
#история
#семья
#новый иерусалим
#музеи
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20 россиян сняли с рейса в Аргентину без объяснения причин
17 ноября 2023, 14:06

Фото: iStock/skyNext

С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес сняли 20 россиян.
С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес, не объясняя причин, сняли 20 россиян, пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».
Причиной могло быть введение аргентинскими властями дополнительного контроля из-за наплыва россиянок, которые хотят рожать в латиноамериканской стране.

«Решение о запрете принимала миграционная служба Аргентины», —рассказали Telegram-каналу в авиакомпании.
Также сообщалось, что 17 ноября двое россиян не улетели из Дубая в Рио-де-Жанейро. В посольстве Бразилии в Москве не знают деталей ситуации.

Российских туристов сняла с рейса и авиакомпания Etihad Airways в Сингапур из-за нехватки мест на борту. Перевозчик заявил, что самолет пришлось заменить, но второй лайнер оказался меньше, и некоторых пассажиров не получилось разместить.

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#аргентина
#самолет
#туристы
#россияне
#новости
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Музеи Подмосковья ждут школьников во время предстоящих осенних каникул
17 ноября 2023, 13:06

Фото: медиаархив Московской области

Министерство образования Московской области опубликовало официальные сроки школьных каникул на предстоящий учебный год.
Каникулы разбили на 4 периода. II осенние каникулы начнутся 20 ноября и продлятся до 26 ноября. Музеи Московской области подготовили насыщенную программу для школьников.

Фото: медиаархив Московской области

«Дети в период каникул находятся под пристальным наблюдением музейных сотрудников, чему мы очень рады. Мы можем предложить им много интересного. Помимо наших традиционных экскурсий по главному усадебному дому, мы уже сейчас готовимся к новому году и рождеству. Наша программа рассчитана не только для школьников, но и для взрослых, с которыми они приезжают к нам », - отметила руководитель отдела маркетинга музея-заповедника «Усадьба "Мураново"» Анна Стратанович.

Фото: медиаархив Московской области
 
В предпраздничные дни усадьба Мураново предлагает с 11 ноября по 14 января посетить серию мастер-классов Мурановские ёлочные игрушки, коллекция 2023/2024 – «Сказки Пушкина». После мастер-классов можно забрать домой не только одного из героев сказок и произведений Александра Сергеевича, но и прекрасное настроение.

«Игрушки мы будем выполнять в различных техниках от разных мастеров. Мы уже не первый год мы работаем с не только локальными мастерами, но и из Санкт-Петербурга. Всем интересно, и взрослым и детям, погрузиться в атмосферу 19 века и создать уникальное украшение для себя или в подарок», - рассказала Анна.
 
Фото: медиаархив Московской области

Так, музей-заповедник А.П. Чехова приглашает на новогоднюю программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов». Это добрая и поучительная история, в которой дети и взрослые не просто встретятся с настоящим новогодним чудом, но сами станут его творцами.
Начнется праздник спектаклем Мелиховского театра – трогательной волшебной историей о самых важных вещах: о том, как важно беречь время и не терять его понапрасну, ведь потерять время легко, а повернуть его вспять можно только в сказке.
 
«Музейная сфера очень продвинулась в последнее время. Дети сейчас хотят не только смотреть, но и создавать что-то своими руками. Поэтому мы стараемся быть в тренде и сейчас команда музея очень омолодилась. Мы всегда генерируем новые идеи, чтобы всячески радовать наших посетителей», - дополнила руководитель отдела маркетинга музея-заповедника «Усадьба "Мураново"» Анна Стратанович.

Фото: медиаархив Московской области

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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Гжельский фарфоровый завод в Раменском создал редкую коллекцию фарфора. 

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#подмосковье
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#каникулы
#мураново
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Один российский регион готовится к наплыву иностранцев
В Приморье подготовились к росту турпотока из Китая, Узбекистана и Казахстана
17 ноября 2023, 11:22

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Власти Приморского края ожидают рост туристического потока из некоторых стран Азии в зимний период.
О готовности к массовому наплыву граждан других стран ТАСС сообщил руководитель местного агентства по туризму Арсений Крепский. С его слов, увеличится поток туристов из Китая, Узбекистана и Казахстана. Зимой туристы приезжают в Приморье, чтобы покататься на лыжах.

«Они могут посетить баню в море и сразу нырнуть в прорубь, чтобы охладиться, а также интересуются гастрономическими фестивалями, например ежегодным фестивалем корюшки в Дальнегорске. Этой зимой ожидается рост числа туристов»,- рассказывает Арсений Крепский.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что наиболее популярными для россиян внутренними направлениями туризма зимой являются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. На четвёртом месте в этом рейтинге – Подмосковье.

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#новости
#туризм
#туристы
#россия
#китай
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Гжельский фарфоровый завод в Раменском создал редкую коллекцию фарфора
17 ноября 2023, 10:30

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Новая линейка завода «Безупречная гжель» отличается изяществом, тонкостью, прозрачностью и белизной фарфора.
Кроме того, такой материал подходит для более сложной росписи, так как на нем краски выглядят ярче. При этом изделия по-прежнему остаются прочными и устойчивыми к сколам. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Фото: медиаархив Московской области

«Фарфоровое производство – очень капризное. Это не пластик, где ты можешь задать одни и те параметры и по ним работать. С фарфором так не работает, он как ребенок, над ним надо бесконечно работать, что-то улучшать, менять, печь подстраивать. Это работа постоянная, каждодневная», - рассказала Анастасия Праведнова PR-директор АО «Гжельский фарфоровый завод». 

Фото: медиаархив Московской области

Долгие годы завод производил изделия из твердого фарфора. Посуда из него была прочная и выдерживала многолетнюю эксплуатацию, но при этом была тяжелой и толстостенной. Сегодня от покупателей поступает запрос на более легкий и белый фарфор, а также на цветную роспись с золочением. Это и было учтено при создании новой коллекции.

«Мы давно уже занимались разработками в этой области, мы очень хотели сделать тонкий фарфор. Традиционный фарфор, он плотный, твёрдый и не повержен сколу. Но другой вопрос, что он не прозрачный. И мы думали, как повторить успех гжели, когда тонкий фарфор все-таки создавали и поставляли к императорскому двору. Мы посмотрели на то время, и подумали, если получилось тогда, то почему не получится сейчас», - поделилась Анастасия.

Фото: медиаархив Московской области

Кроме того, более легкий и белый фарфор подойдет для разных видов росписи – на таком фоне краски смотрятся ярче, что позволяет создавать изделия как в классическом бело-синем варианте, так и с цветной росписью и золотыми орнаментами.

«Мы справились с задачей всего за год, создали новую рецептуру, расшили поставщиков, и сделали совершенно новый для гжели по техническим характеристикам, по белизне и тонкости фарфор, который в ближайшее время появится в нашем магазине», - отметила Анастасия Праведнова.

Фото: медиаархив Московской области

Производитель надеется, что новая линейка станет популярной – она отвечает потребительским запросам с точки зрения тонкости и изящества и в то же время остается неприхотливой в каждодневном уходе. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#подмосковье
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#гжель
#раменский район
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