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Туроператоры назвали страны, куда можно купить туры с большими скидками

18 октября 2023, 17:21
Фото: IStock/undrey

Фото: IStock/undrey

В октябре действуют скидки раннего бронирования на ноябрь и зимние месяцы. Так можно сэкономить до 50%.
Об этом сообщает АТОР. В ноябре-декабре на некоторых направлениях стартует зимний сезон. В распоряжении туристов есть несколько недель, чтобы купить тур по акции раннего бронирования, пишет РИА Новости.

На выездном рынке открыто раннее бронирование в следующие страны: Турция, Куба, ОАЭ, Танзания, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка, Катар, Оман, европейские горнолыжные курорты.


TEZ Tour сообщает, что дисконт на египетских курортах в сезоне 2023-2024 составляет до 20%. Space Travel утверждает, что выгодные цены на туры в ОАЭ пока есть даже на новогодние праздники. По акции раннего бронирования скидки на отели достигают 35-40%. Такой же принцип действует и при бронировании отелей на Бали. Экономить можно даже на Мальдивах: пока действуют скидки до 55%, сообщили в TEZ TOUR и «Русском Экспрессе».

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#туризм
#туристы
#скидки
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Названы самые популярные у россиян страны для поездок на ноябрьские праздники
Самыми популярными странами стали Китай и Индия
18 октября 2023, 15:01

Фото: istockphoto.com/Sagittarius Pro

Аналитики «Яндекс.Путешествий» сообщили, что Индия и Китай, а также Таиланд и Турция стали наиболее популярными странами среди россиян для поездок на предстоящие ноябрьские праздники.
Кроме этих стран россияне также часто выбирают ОАЭ и Сербию.

Как передаёт RT, если рассматривать страны СНГ, то здесь россияне для отдыха на ноябрьские праздники выбирают Армению, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан.

Ранее вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал «Радио 1» на какие даты планировать отдых в Новый год, чтобы немного сэкономить. По словам собеседника, покупать туры на новогодние праздники уже невыгодно. Так, летом можно было забронировать отель на Красной поляне за 12 тысяч рублей в сутки, сейчас это будет стоить 20 тысяч рублей в сутки.

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#отдых
#страны
#туры
#россияне
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Резидент «Арткоммуналки» приглашает всех желающих в свою печатную мастерскую
18 октября 2023, 12:30

Фото: Радио 1

В галерее музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в Коломне развёрнута открытая мастерская художника Александра Лаптева в рамках его коломенского проекта «Эстампная прогулка».
В зале представлены рабочие станки для создания оттисков на различных принципах, печатные формы, инструменты, а также экспозиция работ участников авторской студии: оттиски с представленных форм и не только.

Фото: Радио 1
 
«Мы предлагаем жителям и художникам Коломны присоединиться и попробовать свои возможности в печатной графике, то есть сейчас благодаря современным материалам, это довольно простой вход для художников в такое искусство. Сейчас не нужно долго изготавливать печатные формы, можно за одно занятие уже что-то простое сделать. Как минимум притронуться к этому миру, посмотреть процесс впечатывания и узнать о работах топовых художниках, все это теперь доступно жителям Подмосковья », - рассказал художник, печатник Александр Лаптев. 
 
Фото: Радио 1

Набор в печатную мастерскую художника открыт для всех желающих от 10 лет.  В течение двух недель с 14 по 27 октября участники самостоятельно создадут работы в техниках экспериментальной печати: гравюра на картоне, каллиграфия, различные виды высокой печати, монотипии. По словам автора проекта, работа в мастерской будет посвящена одновременно изучению современных вариаций создания печатных форм, получения оттисков и изучению пространства города, его настроения, фактур и атмосферы.

Фото: Радио 1
 
Это первый образовательный проект по итогам международного конкурса Арткоммуналки, который направлен на вовлечение в творческий процесс всех желающих, интересующихся классической техникой печатной графики и связанными с ней горизонтами эксперимента. 

Фото: Радио 1

«В музее действительно раньше была коммунальная квартира, 26 комнат, а проживало больше ста человек. Но в 80-е всех расселили, а чать пространства мы смогли превратить в музей, который открылся сразу и как реконструкция коммунальной квартиры, и как первая в России грантовая резиденция. И благодаря таким художникам, как Александр, современное искусство прекрасно уживается в старой коммунальной квартире», - отметила сотрудник музея Светлана. 
Проект реализуется в рамках поддержки Министерства культуры и туризма Московской области проектов некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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#мероприятия
#человек
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Блогер перечислил туристам поступки, грозящие тюрьмой в Северной Корее
18 октября 2023, 09:15

Фото: istockphoto/Omer Serkan Bakir

Российский путешественник побывал в Северной Корее и назвал опасные поступки туристов, которые могут обернуться тюрьмой.
Рекомендации опубликованы в блоге TravelManiac на платформе «Дзен», пишет «Лента.Ру». Турист может оказаться за решеткой, если будет допускать негативные высказывания в адрес вождей Северной Кореи: Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.
 
«Любую шутку в их адрес могут воспринять на свой счет, сообщить куда нужно. Не стоит недооценивать уровень стукачества в Северной Корее — это первая страна в мире по данному показателю», — рассказал путешественник.
Туристам в КНДР нужно аккуратнее вести себя с памятниками и портретами вождей: нельзя во время фотографировании обрезать части фигуры и лица, копировать их жесты, смеяться. Нельзя выражать сомнения в идеологии чучхе, по которой устроена вся жизнь в стране.
 
«В КНДР утверждают, что она единственная правильная в мире. Оспаривать это и подвергать сомнению отдельные ее тезисы тоже нельзя. Для сомневающихся даже есть целый раздел в уголовном кодексе КНДР с не самыми мягкими наказаниями», — пишет турист.
Путешественникам не рекомендуется самостоятельно передвигаться, тайком общаться с местными жителями, вывозить что-либо в качестве сувенира, сомневаться в победе КНДР в Корейской войне в личных разговорах.

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Тревел-блогерша Ершова рассказала о «нездоровом интересе» египтян к россиянкам
18 октября 2023, 08:04

Фото: istockphoto/Salvador-Aznar

Путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Египте и удивилась «нездоровому интересу» местных мужчин к россиянкам.
Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Дзен». По словам Марины Ершовой, она испытала стресс, узнав египтян лично, пишет «Лента.ру».
 
«Они настойчиво требуют номер телефона и социальные сети, чтобы потом предложить «поразвлечься». Они пишут абсурдные смс, умоляя девушку провести с ними страстную ночь. И главный абсурд в этой ситуации в том, что они даже не замечали, что я была со своим мужчиной», —посетовала Марина Ершова.
По мнению туристки, многие египтяне намеренно ищут россиянок, чтобы завести с ними курортные романы, и их навязчивый интерес не ограничивается исключительно общением и знакомствами. Путешественница посоветовала россиянка всегда помнить о том, что некоторые египтяне, в их числе сотрудники отелей, могут пользоваться добротой.
 
«Своих женщин они скрывают насильно дома, не разрешая им выходить без повода. Оттого мужчинам скучно, им не хватает женского внимания, который они решили брать силой у туристок», — делится мнением Марина Ершова.
Путешественница советует россиянкам не доверять незнакомцам, не ходить в одиночку, не одеваться вызывающе или отказаться от поездки в эту страну. 

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Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе в новогодние праздники
В Альянсе турагентств рассказали, на какие даты планировать зимний отдых
17 октября 2023, 16:13

Фото: IStock/undrey

Планировать отдых на новогодние праздники нужно заранее. Стоимость туров на популярные направления выросла в несколько раз, и ближе к новогодним праздникам будет увеличиваться. вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал «Радио 1» на какие даты планировать отдых, чтобы немного сэкономить.
По словам собеседника, покупать туры на новогодние праздники уже невыгодно. Так, летом можно было забронировать отель на Красной поляне за 12 тысяч рублей в сутки, сейчас это будет стоить 20 тысяч рублей в сутки.
«Если этот же отель бронировать в конце ноября, в начале декабря, он будет стоить уже 25 тысяч в сутки. То же самое с Таиландом: мы бронировали в июле отель на 12 дней на Пхукете за 250 тысяч, сейчас этот отель стоит почти 400 тысяч. Естественно, это не предел», — сказал Мкртчян.
Эксперт посоветовал россиянам выбираться на отдых до или после новогодних праздниках. Во-первых, это позволит сэкономить на путёвке, а во-вторых, получится избежать большого скопления людей.
«Россияне стали разумно относиться к деньгами, многие покупают те же Арабские Эмираты с заездом 5 или 10 декабря, что дешевле, чем с заездом, например, 30 декабря. Поэтому люди сами должны делать выбор: либо ехать в новогодние даты и платить дорого, либо ехать 10 или 12 января. Да, вы не попадаете на выходные, зато вы не будете стоять в очередях и сэкономите», — сказал он.
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В Киргизии ограничили безвизовый режим для иностранцев
17 октября 2023, 15:07

Фото: istockphoto/HStocks

Киргизия отменила visa-run: повторный въезд в страну будет возможен только спустя 60 дней с момента последнего выезда
ТАСС пишет, что киргизские власти решили ввести ограничение в отношении иностранных граждан, для которых действует безвизовый режим.
 
«Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока пребывания на территории республики, теперь будет ограничена введением в действие безвизового режима по принципу «60/120», - сообщает МИД.
В отношении тех, кто может посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки начнут исчислять по принципу «90/180». Изменения связаны со стремлением Кабинета министров Кыргызской Республики обеспечить более эффективное управление миграционными потоками и улучшить общую безопасность страны.

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#визы
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#туристы
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Путешественник Скикевич в инвалидном кресле добрался до маяка Анива на Сахалине
17 октября 2023, 14:56

Фото: istockphoto/Dimasu

Известный парапутешественник Игорь Скикевич приехал на Сахалин, чтобы добраться до маяка Анива.
«КП» пишет, что путешественник мечтал увидеть маяк около 50 лет. По его словам, сахалинский маяк-призрак манит путешественников со всего мира. Он находится стыке двух водных стихий — Японского и Охотского морей.

«Однако, он заставляет романтиков преодолевать километры по воде, чтобы найти себя на краю света. И вот настал тот день истины, когда мечта сбывается, если ты сильно веришь в нее, и идешь к ней, несмотря ни на что, и действуешь, - поделился эмоциями Скикевич.
Игорю Скикевичу 57 лет. Он является известным российским парапутешественником-экстремалом, изобретателем, общественным деятелем. Скикевич изобрёл и сконструировал  первую в мире самоходную подводную инвалидную коляску.

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Российские блогеры решили на такси проехать почти через всю страну

Россиянин Шакин в одиночку пробежал вокруг света
#туризм
#путешествие
#россия
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В Таиланде боятся массового наплыва туристов из России
17 октября 2023, 13:20

Фото: iStock/grinvalds

Представители таиландского турбизнеса опасаются, что продление безвиза до 90 дней для российских туристов плохо скажется на бизнесе.
Bangkok Post пишет, что в Таиланде может появится больше желающих нелегально работать гидами, водителями и многими другими.
 
Экс-президент Совета по туризму Чонбури и исполнительный директор  группы Sunshine Hotels and Resorts Танет Супорнсахасрунгси считают, что продление безвиза плохо скажется на занятости местного населения. При этом более позитивно новости восприняли туроператоры на Самуи и Пхукета.
 
«У нас проживает много долгосрочных туристов и удаленных работников из России. Продление срока только увеличит это количество»,- сообщает президент туристической ассоциации Самуи Ратчапорн Пулсавади.
Ранее правительство Шри-Ланки намеревалось отменить визовый сбор для туристов из России. Об этом сообщил министр туризма страны Харин Фернандо. Уточняется, что министр совместно со своим коллегой из министерства общественной безопасности внёс законопроект об отмене визовых сборов с граждан ряда стран. Помимо России в список попали Китай, Индия, Таиланд и Индонезия.

В настоящее время неизвестно, когда законопроект вступит в силу.

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Туристы из России побывали в Нью-Йорке и назвали его «городом-помойкой»
17 октября 2023, 08:10

Фото: iStock/ismagilov

Российские тревел-блогеры поделились своим мнением о Нью-Йорке в блоге на платформе «Дзен».
«Лента.ру» пишет, что, по словам туристов, в городе остро стоит проблема уборки мусора. По закону жители Большого яблока должны разделять отходы и отправлять их на переработку, но зачастую горожане пренебрегают этим и скидывают всё в один контейнер. Также необходимо сдавать электроприборы в пункты приёма, но жители города выбрасывают всю технику ночью в ближайшем парке.
 
«Во время пандемии из-за беспрестанного замусоривания парков посетителями, все прогулочные дорожки, клумбы, все оказалось под большим слоем мусора. Повсюду валялись коробки из-под пиццы, одноразовая посуда и различные вещи домашнего обихода»,-рассказывают туристы.
Согласно правилам нужно ранним утром выносить мусорные мешки на тротуары, откуда их забирают коммунальщики.
 
«Большинство людей выставляет эти мешки вечером, а к утру они все находятся в растерзанном виде после ночных атак крыс, енотов и скунсов», — уточнили туристы.
 Сборщики не принимают отходы, и они лежат на дороге, пока сортировщики не упакуют их в новые мешки.

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