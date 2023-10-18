Туроператоры назвали страны, куда можно купить туры с большими скидками

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В октябре действуют скидки раннего бронирования на ноябрь и зимние месяцы. Так можно сэкономить до 50%.
Об этом сообщает АТОР. В ноябре-декабре на некоторых направлениях стартует зимний сезон. В распоряжении туристов есть несколько недель, чтобы купить тур по акции раннего бронирования, пишет РИА Новости.
На выездном рынке открыто раннее бронирование в следующие страны: Турция, Куба, ОАЭ, Танзания, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка, Катар, Оман, европейские горнолыжные курорты.
TEZ Tour сообщает, что дисконт на египетских курортах в сезоне 2023-2024 составляет до 20%. Space Travel утверждает, что выгодные цены на туры в ОАЭ пока есть даже на новогодние праздники. По акции раннего бронирования скидки на отели достигают 35-40%. Такой же принцип действует и при бронировании отелей на Бали. Экономить можно даже на Мальдивах: пока действуют скидки до 55%, сообщили в TEZ TOUR и «Русском Экспрессе».
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На выездном рынке открыто раннее бронирование в следующие страны: Турция, Куба, ОАЭ, Танзания, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка, Катар, Оман, европейские горнолыжные курорты.
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Мария Фирсова