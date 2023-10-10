Туроператоры раскрыли цены на авиабилеты за границу на Новый год

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Авиабилеты из России в страны СНГ на Новый год обойдутся примерно в 27,9 тысяч рублей.
Авиаперелет из РФ в страны дальнего зарубежья на Новый год обойдется в среднем в 97,2 тысячи рублей, в СНГ — в 27,9 тысячи рублей, а в российские города примерно в 16,1 тысячи рублей. Цены на авиабилеты привели аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», пишет TourDom.
В сравнении с соответствующим периодом 2022-2023 года авиабилеты за границу, кроме стран ближнего зарубежья, выросли в цене почти в полтора раза. Осенью прошлого года их средняя цена составляла 68,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что пользователей Reddit разочаровало путешествие в Россию. Пользователи форума спорили о худших для путешествия странах. В этом списке оказалась и Россия. Автор комментария заявил, что крайне недоволен путешествием в Россию. Некоторые пользователи согласились с этим, но были и те, кто заступился за туризм в России. Например, @brixton_massive считает, что Санкт-Петербург «чертовски великолепен», а Москва крутая.
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В сравнении с соответствующим периодом 2022-2023 года авиабилеты за границу, кроме стран ближнего зарубежья, выросли в цене почти в полтора раза. Осенью прошлого года их средняя цена составляла 68,5 тысячи рублей.
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Мария Фирсова