Туроператоры рассказали, на какое направление российские туристы потратили миллионы

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При этом дорогой отдых в Турции был в пятизвездочном отеле, но включал только завтраки. За почти 4 млн отдохнули трое взрослых и двое детей.
Среди российских туристических локаций лидирует Москва. В столице компания из четырех туристов жила на полном пансионе около месяца и потратила 898 тысяч рублей.
Также россияне потратили в среднем 500 тысяч рублей на пятизвёздочные отели без питания в Адлере и Сочи.
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