Туроператоры рассказали, сколько стоит в октябре отдохнуть в Сочи

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Туристические тарифы сейчас на 20-40% ниже летних.
По прогнозам синоптиков, на черноморских курортах в октябре будет солнечно, температура комфортная ( 23-24 градусов).
Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценил рост продаж Сочи примерно в 10% год к году. Путешествовать в октябре в Сочи выгодно, утверждают представители туристических компаний. В большинстве отелей наблюдается сезонное снижение цен. Проживание может обойтись даже дешевле, чем сам перелет.
Например, по данным Coral Travel, тур на 7 ночей в бюджетном адлерском отеле с заездом 10 октября стоит от 13 тысяч рублей на двоих. Билеты из Москвы в Сочи и обратно продают за 22 тысячи на двоих.
Ранее россияне назвали самый негостеприимный российский регион. Выяснилось, что более всего туристам не рады в Краснодарском крае. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.
Зачастую местных жителей раздражает оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид туристов.
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Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценил рост продаж Сочи примерно в 10% год к году. Путешествовать в октябре в Сочи выгодно, утверждают представители туристических компаний. В большинстве отелей наблюдается сезонное снижение цен. Проживание может обойтись даже дешевле, чем сам перелет.
Ранее россияне назвали самый негостеприимный российский регион. Выяснилось, что более всего туристам не рады в Краснодарском крае. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.
Зачастую местных жителей раздражает оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид туристов.
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Мария Фирсова