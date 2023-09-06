Турпром предупредил о растущей враждебности в популярных местах отдыха

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В популярных туристических местах набирают обороты демонстрации против приезжих. Враждебность по отношению к туристам нарастает во многих местах, которые люди традиционно выбирали для отдыха.
Местные власти пытаются урезонить сограждан, отмечая, что, хотя реакция на чрезмерный поток приезжих вполне понятна и оправдана, это не должно перерастать в какую-то «туризмофобию». Например, на Канарских островах, где прошли демонстрации против приезжающих гостей, министр туризма Джессика де Леон призвала не демонизировать отдыхающих. Она сказала, что понимает местных жителей, которых беспокоит бесконечный поток посетителей, но это не должно превращаться в явный конфликт. Тем не менее, она с грустью констатировала, что проблема только обостряется.
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Александр Бойцов