Турция вошла в топ-5 самых дорогих курортов для россиян

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Летом 2023 года Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих курортов для российских туристов. Об этом рассказала директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Ожидания по Турции, которые были у рынка зимой и в начале весны, не оправдались. Из-за высоких цен динамика летнего турпотока на морские курорты этой страны оказалась значительно ниже ожидаемой», — сказала она.
Таким образом, по данным АТОР, самыми дорогим курортом стали Мальдивы, там средний чек на двоих обойдется в 392 тысячи рублей. На втором месте оказалась Куба, где можно отдохнуть в среднем за 238 тысяч. Третье место заняла Шри-Ланка со средним чеком на 213 тысяч рублей. Четвертое место занимает Турция. Путевку туда можно приобрести за 183 тысячи рублей. Замыкает топ-5 дорогих курортов Тайланд, где отдых в среднем обойдется 175 тысяч рублей.
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Элина Позднякова