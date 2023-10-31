Турция вводит плату за посещение иностранцами мечети Айя-София в Стамбуле

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Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев с 15 января 2024 года. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
Напомним, что в 2020 году турецкий Госсовет аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в музей. Следом за этим, президент государства Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть, в которой будут проводиться богослужения для мусульман. После этого вход в мечеть стал бесплатным как для граждан страны, так и для её гостей. До этого необходимо было покупать билет в музейной кассе.
По словам министра, плата будет взиматься с иностранцев, а для граждан Турции вход в мечеть останется свободным. В настоящее время стоимость не определена.
Также отмечается, что введение платы за вход обосновано рекомендацией ЮНЕСКО. С 15 января 2024 года туристы и верующие будут попадать в здание мечети через разные входы.
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По словам министра, плата будет взиматься с иностранцев, а для граждан Турции вход в мечеть останется свободным. В настоящее время стоимость не определена.
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Анастасия Чинкова