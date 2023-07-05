Туры в Турцию и Египет подорожали на 50%

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Цены на туры в два наиболее востребованных среди россиян направления — Египет и Турцию — за последний год увеличились на 50 процентов.
В связи с этим, спрос на путевки снизился на 33 процента за последние несколько недель.
По словам Мурадяна, текущие цены на отдых сопоставимы с стоимостью туров в более экзотические страны, в то время как россияне традиционно рассматривали Турцию и Египет как более доступные варианты для отпуска. Он также отмечает, что несмотря на усилия туроператоров сдерживать рост цен, используя резервы прошлого года, стоимость путевок возросла, а объем продаж снизился на треть.
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«Изменения валютных курсов повлияли на стоимость туров по всем зарубежным направлениям, но наиболее значительное увеличение цен произошло в сегменте бюджетных путешествий, таких как Турция и Египет. За год цены подскочили на 35-50%. Сейчас недельный отдых в Египте стоит в среднем 150 тысяч рублей для двоих, а в Турции — от 170 до 200 тысяч рублей», — цитируют «Известия» вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна.
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Артем Кузьмин