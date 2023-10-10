Радио1
Главная / Новости / Туризм/ У храма в селе Карпово пройдёт Покровская ярмарка

У храма в селе Карпово пройдёт Покровская ярмарка

10 октября 2023, 22:59
Фото: Минкульт МО

Фото: Минкульт МО

На территории Покровского храма 14 октября пройдёт Покровская ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«На ярмарке будут представлены хлебобулочные и молочные изделия, овощи, фрукты и ягоды, соленья, варенья, продукция пчеловодства, напитки, сувениры, пушнина, изделия ремесленников и народных мастеров. Гости смогут попробовать уху и кашу из полевой кухни, шашлык. В лавке рыбака можно будет продегустировать и купить рыбу», – говорится в сообщении.
В концертной программе примет участие Московский казачий хор и другие музыкальные коллективы. Гостей также ждут спортивные состязания, мастер-классы по живописи, росписи деревянной игрушки, изготовлению осеннего декора.


Желающие смогут принять участие в старинных играх. Для детей и взрослых проведут хоровод в русских традициях. Маленьких посетителей ждут аттракционы, артисты на ходулях и контактный зоопарк.

Храм находится в селе Карпово Раменского городского округа. Начало ярмарки – в 11:30.

Читайте также:

В Серебряных Прудах начали уборку урожая капусты

Порядка 3 тысяч человек посетили подмосковный фестиваль «Гуслицкий хмель»

В Подмосковье более 2 тысяч гостей посетили фестиваль «День пареной репы»
#минкульт мо
#туризм
#ярмарка
#раменский городской округ
#храм
#фермер
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Таиланде рыбак поймал самого большого в мире гигантского усача
10 октября 2023, 18:12

Фото: istockphoto/Ruslan Khismatov

Британцу удалось поймать самого большого в мире гигантского усача во время отпуска в Таиланде.
The Sun пишет, что 36-летний Келвин Марстон рыбачил на озере в Ратчабури с отцом и приятелем. На двухметровую удочку он поймал гигантского карпа. Мужчине помогали вытаскивать рыбу друг, отец и местный житель. Вес рекордного усача равняется 114 кг.
 
«Я был потрясен. Я не знал, что это рекорд. Я даже получил футболку в подарок от владельца озера», —сказал Марстон.
Мужчины сфотографировались с рыбой-гигантом и отпустили её. Рыбак рассказал, что спустя несколько дней выловил ещё одну огромную рыбу, которая весила 102 кг. Карпа, которого поймал Марстон, уже вылавливали 4 года назад. За это время рыбы набрала 9 кг.
 
Гигантский усач является самым крупным видом рыб семейства карповых. Он обитает в реках и озерах Юго-Восточной Азии. Карп употребляет в пищу водные растения, мелких ракообразных, фитопланктон и плоды растений.

Читайте также:

Туристы поспорили о худших для путешествия странах и остановились на России

Американка сэкономила 50 тысяч долларов, бросив работу и переехав в палатку

Туроператоры раскрыли цены на авиабилеты за границу на Новый год
#туризм
#туристы
#рекорд
Читайте нас в
Туроператоры раскрыли цены на авиабилеты за границу на Новый год
10 октября 2023, 16:59

Фото: istockphoto/Patryk_Kosmider

Авиабилеты из России в страны СНГ на Новый год обойдутся примерно в 27,9 тысяч рублей.
Авиаперелет из РФ в страны дальнего зарубежья на Новый год обойдется в среднем в 97,2 тысячи рублей, в СНГ — в 27,9 тысячи рублей, а в российские города примерно в 16,1 тысячи рублей. Цены на авиабилеты привели аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», пишет TourDom.

В сравнении с соответствующим периодом 2022-2023 года авиабилеты за границу, кроме стран ближнего зарубежья, выросли в цене почти в полтора раза. Осенью прошлого года их средняя цена составляла 68,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что пользователей Reddit разочаровало путешествие в Россию. Пользователи форума спорили о худших для путешествия странах. В этом списке оказалась и Россия. Автор комментария заявил, что крайне недоволен путешествием в Россию. Некоторые пользователи согласились с этим, но были и те, кто заступился за туризм в России. Например, @brixton_massive считает, что Санкт-Петербург «чертовски великолепен», а Москва крутая.

Читайте также:

Туристы поспорили о худших для путешествия странах и остановились на России

Американка сэкономила 50 тысяч долларов, бросив работу и переехав в палатку

Российские блогеры решили на такси проехать почти через всю страну
#россия
#билеты
#путешествия
Читайте нас в
В Мытищах состоится VII фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера»
10 октября 2023, 16:36

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

С 26 октября по 2 ноября 2023 года театр драмы и комедии «ФЭСТ» станет театральный столицей Подмосковья, представив на своих площадках в рамках проведения VII Международного театрального фестиваля зрительских симпатий «Подмосковные вечера».
Экспертный совет фестиваля отсмотрел более 300 спектаклей-заявок от почти 200 театров. В афишу фестиваля вошли спектакли 13 коллективов из России и Казахстана, в том числе спектакли на татарском и казахском языках.
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
 
«Эти 13 театров, которые будут принимать участие в фестивале, приедут из разных городов России и зарубежья. И вот экспертный совет с большим трудом смог выбрать всего 13 театров, которые будут выступать в Мытищах. Мне кажется, что интерес будет не только у жителей Подмосковья, но и московские зрители с удовольствием приедут посмотреть на артистов. К тому же большинство спектаклей, которые будут показываться, они совершенно новые, не имеют сложившегося репертуара и звучания, поэтому это будет для зрителей необычно», - рассказал художественный руководитель театра «ФЭСТ», заслуженный артист России Игорь Шаповалов
 
В жюри фестиваля вошли известные российские критики: Анастасия Ефремова, Марина Тимашева, Лариса Каневская, Ксения Стольная, а также актер театра и кино, режиссер Михаил Богдасаров.

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

«Мы давно обратили внимание на подразделения, есть фестивальные спектакли, а есть не фестивальные. В первом случае, это необычные постановки, их сюжеты обычно были интересны критикам. Но мы заметили, что не всегда такие спектакли нравятся зрителям, бывает, что даже зал пустеет после первого акта. Поэтому мы хотели найти золотую середину и подобрали разнообразную программу», - отметил Игорь.

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

Поскольку «Подмосковные вечера» - это фестиваль зрительских симпатий, то в отборе спектаклей-участников эксперты ориентировались прежде всего на спектакли, которые вызовут сильный эмоциональный отклик и интерес именно у широкого зрителя. А обладатель Гран-при определится по результатам зрительского голосования.

«У нас после каждого спектакля проходит голосование, кому понравилось, а кому нет, потом мы суммируем и определяем, какой спектакль больше всех получил симпатий. Жюри – это наши зрители», - подчеркнул Игорь Шаповалов.  

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

В Дубне впервые прошёл фермерский праздник «Экофест». 

Музеи Подмосковья с начала года посетили 1,7 млн человек. 

В Зарайске стартовал крупный фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим». 
#подмосковье
#фестиваль
#кино
#праздник
#актёр
#зрители
#музеи
#голосование
#спектакль
#режиссёр
#эксперты
#мероприятия
#человек
#артист
Читайте нас в
В Дубне впервые прошёл фермерский праздник «Экофест»
10 октября 2023, 15:39

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

В Парке семейного отдыха на Большой Волге в Дубне впервые прошёл «Экофест». Глава городского округа Максим Тихомиров поздравил предпринимателей с Днем работников сельского хозяйства.
«Напомнил, что при поддержке губернатора и правительства Московской области введены специальные преференции для предпринимателей. Мы в Дубне предлагаем услуги по размещению павильонов, нестационарных объектов. Если гости из соседних округов готовы заниматься реализацией качественной фермерской продукции по доступным ценам, я уверен, что это заинтересует многих дубненцев», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.  
Посетители «Экофеста» покупали сыр, мёд, хлебобулочные изделия, мясные продукты, консультировались по поводу здоровья у специалистов. Они также могли посмотреть сельскохозяйственную технику и домашних животных – коз, телят и гусей. Также гости фестиваля интересовались рассадой. 
 
По словам Тихомирова, помимо этого, гости фестиваля смогли побывать на выступлении Московского казачьего хора, потанцевать под композиции в исполнении кавер-группы Holidayz.

Читайте также:

Глава городского округа Дубна принял присягу в торжественной обстановке

В Дубне прошёл открытый чемпионат по бодибилдингу

Дубненские врачи удалили пациентке лазером камни в обеих почках сразу


 
#максим тихомиров
#дубна
#сельское хозяйство
#фестиваль
#фермер
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Музеи Подмосковья с начала года посетили 1,7 млн человек
10 октября 2023, 15:38

Фото: Радио 1

Государственные музеи Московской области с начала 2023 года посетили порядка 1,7 млн человек.
Среди самых посещаемых региональных музее оказались Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева, а также литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово».
Число гостей по сравнению с 2022 годом увеличилась в Сергиево-Посадском историко-художественном музее и Звенигородском музее-заповеднике.
 
«Сейчас общество больше знает о музеях и предъявляет к ним больше требований. И вот в наше время выставки, музеи, подобны фильмах большого кинематографа, потому что должны сочиняться коллективом, который сможет самостоятельно монтировать, сочинять отдельные блоки. Мы постарались в своем музее пойти по этой модели, помимо перестройки выставочно-экспозиционной и научной работы, которые произошли  в последнее время», - поделилилась  Елена Кожевникова, директор Звенигородского музея-заповедника. 

Фото: Радио 1

Помимо этого, среди самых посещаемых региональных музее оказались Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева, а также литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово».
 
«Надо сказать, что сам Звенигород, он привлекает достаточно много туристов. Если мы знаем, что раньше этот город привлекал внимание паломников, художников, и даже больше лиричных людей, то сейчас он вошел в рейтинг самых позитивных город Подмосковья. Здесь популярность музея, она складывается из двух факторов, был запрос у людей в изучении своего историко-культурного наследия и смена формата музея. Мы проводим новые мультимедийные выставки, которые по-другому рассказывают об истории города», - отметила Елена Кожевникова.

Фото: Радио 1
По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, наибольшей популярностью пользовались «Новый Иерусалим» в Истре, историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина и музей-заповедник Петра Чайковского в Клину.

Фото: Радио 1

«Осень мы начали с новой композиции, открыли выставку Левитана, но это не только его работы. В композиции представлены картины его коллег, друзей, учителей и последователей. В экспозицию вошли 56 работ, среди которых есть творения Саврасова, Коровина и других великих русских пейзажистов. По выражению нашего куратора, здесь сошлись гений и место, потому что художники приезжали сюда на пленэры, здесь проходили первые опыты Московского училища живописи. А сама выставка не заканчивается стенами музея, можно продолжить дальше изучать пейзаж, выйдя на улицу, на ту самую Саввинскую Слободу, и увидеть эти виды вживую», - рассказала Елена. 

Фото: Радио 1

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

В Зарайске стартовал крупный фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим». 

В Подмосковье пройдут около 20 бесплатных показов фильмов II Фестиваля правильного кино. 

Стартовал приём заявок на участие в фестивале искусств «АртОстров». 
#подмосковье
#рейтинг
#музей
#усадьба
#фестиваль
#кино
#выставка
#заповедник
#мелихово
#новый иерусалим
#художники
#музеи
#звенигород
#осень
#общество
#мураново
#картины
#мероприятия
#выставки
Читайте нас в
Туристы поспорили о худших для путешествия странах и остановились на России
10 октября 2023, 09:14

Фото: istockphoto/ViewApart

Пользователей Reddit разочаровало путешествие в Россию.
«Лента.ру» пишет, что пользователи форума Reddit спорили о худших для путешествия странах. В этом списке оказалась и Россия.
 
Автор комментария заявил, что крайне недоволен путешествием в Россию. Некоторые пользователи согласились с этим, но были и те, кто заступился за туризм в России. Например, @brixton_massive считает, что Санкт-Петербург «чертовски великолепен», а Москва  крутая.

«Жаль, что я не вернусь туда в ближайшее время!» — в заключении написал путешественник.
Кроме России в список попал Китай из-за недружелюбных граждан, Швеция из-за «лживой вежливости» и Багамские Острова из-за бедности.
 
Также @gear-heads отметил, что разочарованием станут все страны Персидского залива, в их числе Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ.
 
«Летом невыносимо жарко, пугающе дорого. Все кажется поверхностным. Фанатичное общество, в котором темнокожие люди находятся в самом низу пищевой цепи. Ужасное место для жизни женщины», — поделился впечатлением турист.
Ранее россияне назвали самый негостеприимный российский регион. Самым негостеприимным регионом России для туристов признан Краснодарский край. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.

Читайте также:

Россияне назвали самый негостеприимный российский регион

Российские блогеры решили на такси проехать почти через всю страну

Американка сэкономила 50 тысяч долларов, бросив работу и переехав в палатку
#туризм
#туристы
#россия
Читайте нас в
Американка сэкономила 50 тысяч долларов, бросив работу и переехав в палатку
09 октября 2023, 19:40

Фото: istockphoto/kitzcorner

Американка Кристина Блю сэкономила 48 тысяч долларов: она бросила работу и переехала жить с сыном в палатку.
Издание Daily Mail сообщает, что 41-летняя жительница Нью-Йорка в 2021 году вместе с 14-летним сыном и собаками захотела всё лето прожить в палатке на заднем дворе дома. Женщина бросила работу в такси и купила палатку.
 
Кристина Блю стала замечать, что с новым образом жизни тратится значительно меньше средств. Спустя 2 года женщина заявляет, что сэкономила 48 тысяч долларов. Она с сыном уже пожили в палатке в разных уголках США.

Электричество для палатки генерируется солнечной батареей. У Блю с сыном есть дровяная печь и запас газа. Внутри палатки размещены удобные кровати, рабочее место сына. Женщина теперь вяжет и делает вещи на заказ. Самой большой трудностью являются зимние снегопады. Приходится ночью счищать снег с крыши палатки, чтобы она не сложилась. Американка строит небольшую хижину на участке, где планирует жить в палатке постоянно.

Читайте также:

Российские блогеры решили на такси проехать почти через всю страну

Туристка из России оценила жизнь в дешёвом ЖК в Таиланде

В Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте
#сша
#новости
#туризм
Читайте нас в
Турэксперт Барзыкин: «В Израиле находились чуть более 100 российских туристов»
09 октября 2023, 17:43

Фото: istockphoto.com/butenkow

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в Израиле по данным находились чуть более 100 российских туристов, которые уже в скором времени смогут вернуться домой.
Он добавил, что информации о пострадавших туристов из России от консульства или посольства РФ в Израиле не поступало.

«Никаких сообщений от консульства или посольства по поводу пострадавших туристов не поступало, поэтому в скором времени все они вернутся в Россию. По нашим данным, на территории Израиля находились чуть больше 100 российских туристов, не считая самостоятельных поездок», — отметил в беседе с NEWS.ru Барзыкин.

Тем, кто прилетел в Израиль самостоятельно, специалист рекомендовал обращаться за все необходимой актуальной информацией на горячую линию или через контактный центр авиакомпании.

Читайте также:

Четверо россиян числятся без вести пропавшими в Израиле

Израиль анонсировал судьбоносный ответ ХАМАС

Евросоюз приостановит платежи в пользу палестинцев
#израиль
#рф
#туристы
#конфликт
#политика
Читайте нас в
В Зарайске открылась галерея современного искусства
В экспозиции представлены работы 12 современных художников ASKERI GALLERY
09 октября 2023, 15:46

Фото: Радио 1 / Аэлита Украинская

В Зарайске при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области стартовал первый фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим». В городе открылась арт-галерея, проходят мастер-классы, лекции, спектакли. Подробнее – в репортаже корреспондента «Радио 1».
Галерея современного искусства станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города. Это здание городской усадьбы поэта-революционера Григория Мачтета, памятник архитектуры первой половины ХIX века. В советские годы здесь был центр занятости населения, а в день открытия арт-галереи пахло свежей краской, гости будто оказались в художественной мастерской. 

В выставочных залах расположены работы 12 современных художников ASKERI GALLERY – Дарьи Котляровой, Темы Сюлева, Маши Руденко, Евгения Ches, Павла Полянского, Алишера Кушакова, Алексея Головина, Владимира Иванова, Ксения Сандеско, Наили Бутусовой, Jenya Jary, Михаила Блинова.  


Говоря про работы Алишера Кушакова, куратор выставки «Между прошлым и будущим» Полина Аскери отметила, что это один из тех художников, который говорит про красоту женского тела и про красоту движения.

«Очень многие его героини, они всегда находятся в танце. Он пишет портреты разных мировых танцовщиц балета, и они получаются странными какими-то, их движения на каком-то изломе находятся. Но в этой дикости есть глубина, и природная сила каждой женщины. Когда женщина обретает своё внутреннее я, когда она знает кто она, куда она идёт, она может созидать вокруг себя очень правильное пространство. Женщины с полотен с Алишера Кушакова, они как раз тоже про работу с пространством, в том числе. Это доступное искусство, которое понятно и близко очень многим. Те художники, которые у нас в Askeri Gallery, они не всегда понятны всем, до них нужно отчасти, наверное, дойти, поразмыслить побольше. С работами Алишера всё гораздо проще, они про красоту, про движение в нашей жизни», – отметила Полина Аскери.
Художник-гиперреалист из Санкт-Петербурга Алексей Головин работает в технике ассамбляжа живописи с саморезами. 

«Эмоции и чувства на протяжении жизни входят в человека, как саморезы входят в картину, и создают такую кольчугу, она является одновременно и защитой человека, и тюрьмой, которая не даёт ему быть свободной», –  рассказывает автор об одной из своих работ. 
 
В одном из залов галереи представлены произведения Евгения Чеса (Ches). Но главная цель его приезда в город – создание мурала.  На стене дома №12 по улице Советская Евгений и его команда запечатлели культурный ДНК города – Зарайского бизона. Высота граффити – три этажа, длина – более 60 метров. 


«Я рисую зарайских бизонов, как отсылка к местной достопримечательности – Зарайскому бизону, статуэтке, которой больше 20 тысяч лет, это самая реалистичной скульптура того времени. Поскольку я рисую много лет граффити, слово взяло своё название от итальянского graffito – «царапать», наскальной живописи, и классическое граффити, которое уже не только можно увидеть на улицах, но и в галереях наряду с современным искусством, я изобразил бизонов в виде наскальной живописи», – рассказал корреспонденту «Радио 1» Евгений Чес. 
Статуэтка из бивня мамонта – уникальна, а её создателя археологи называют Микеланджело в палеолите. Увидеть шедевр можно в Зарайском кремле. По дороге к кремлю обращают на себя внимание и новые арт-объекты – их создают участники первой арт-резиденции под впечатлением от увиденного в городе и от общения с жителями. 

     
Участников фестиваля «Между прошлым и будущим, который продлится до 12 ноября, ждут спектакль-променад от «Мира-центр», мастер-классы и лекции. 
 
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

Более 50 работ представлено на масштабной выставке «Вокруг Левитана» в Звенигороде

Подмосковье участвует в Национальной гостиничной премии 

В Подмосковье пройдут около 20 бесплатных показов фильмов II Фестиваля правильного кино
Читайте нас в
Достижения.рф