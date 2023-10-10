У храма в селе Карпово пройдёт Покровская ярмарка

Фото: Минкульт МО
На территории Покровского храма 14 октября пройдёт Покровская ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«На ярмарке будут представлены хлебобулочные и молочные изделия, овощи, фрукты и ягоды, соленья, варенья, продукция пчеловодства, напитки, сувениры, пушнина, изделия ремесленников и народных мастеров. Гости смогут попробовать уху и кашу из полевой кухни, шашлык. В лавке рыбака можно будет продегустировать и купить рыбу», – говорится в сообщении.В концертной программе примет участие Московский казачий хор и другие музыкальные коллективы. Гостей также ждут спортивные состязания, мастер-классы по живописи, росписи деревянной игрушки, изготовлению осеннего декора.
Храм находится в селе Карпово Раменского городского округа. Начало ярмарки – в 11:30.
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