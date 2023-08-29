У жителей Подмосковья появится возможность посетить Дом Сурановых в Коломне

Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля
2 сентября 2023 года в рамках Международного яблочно-книжного фестиваля состоится праздничное открытие Дома Сурановых.
С 8 сентября можно посетить дом тремя способами на выблор. Об этом сообщает пресс-служба яблочно-книжного фестиваля. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля
Дом Сурановых был построен в 1799 году и расположен сейчас в самом центре исторической Коломны. Дом отреставрировали и сейчас он открывает свои двери путешественникам, желающим переместиться во времени и пространстве –– в Коломну полуторавековой давности.
Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля
Жалающие смогут посетить дом тремя способами, различными по продолжительности и степени погружения: Неурочный визит «Вне игры», который длится 30 минут – самый свободный способ познакомиться с Домом, когда вы проходите как тени и можете самостоятельно, без сопровождения историков знакомиться с пространствами дома, где оживает история. Гостевой визит «На игре» по продолжительности 90 минут позволит туристам погулять по Дому Сурановых и познакомиться с одним из его обитателей – гувернанткой, горничной или дядькой-денщиком. Гости осмотрят все комнаты, узнают об особенностях купеческого быта, традициях семьи и продегустируют подлинно сурановские лакомства. Также, есть программа Жизнь в Доме «Не игра», где гости смогут насладиться историей в течение 30 часов. Это максимальное погружение в купеческий быт 1890 года, где вы сможете, на время забыть о современных проблемах, положив свой гаджет в сейф, переодевшись в одежду конца XIX века и пожить в течение суток в историческом доме. Все жители Дома Сурановых живут по четкому распорядоку дня и занятий купеческой семьи 1890 года. Эту программу могут выбирать пары или семьи с детьми, до 5 человек, включая бабушек и дедушек.
Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля
Проекты «Жизнь коломенская. Не игра» и «Жизнь коломенская. День и ночь» осуществляются Коломенским центром познавательного туризма «Коломенский Посад» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля
Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад» занимается общим развитием исторической составляющей города – Коломенского посада. Центр проводит социокультурные исследования, проекты по реставрации исторических точек и приспособление их под новые задачи, музеи, арт-пространства, кафе и образовательные центры. «Коломенский Посад» активно принимает участие в восстановлении традиционных производств и ремёсел, в реновации городской среды с акцентом на наследие и символические ресурсы.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля
Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля
Жалающие смогут посетить дом тремя способами, различными по продолжительности и степени погружения: Неурочный визит «Вне игры», который длится 30 минут – самый свободный способ познакомиться с Домом, когда вы проходите как тени и можете самостоятельно, без сопровождения историков знакомиться с пространствами дома, где оживает история. Гостевой визит «На игре» по продолжительности 90 минут позволит туристам погулять по Дому Сурановых и познакомиться с одним из его обитателей – гувернанткой, горничной или дядькой-денщиком. Гости осмотрят все комнаты, узнают об особенностях купеческого быта, традициях семьи и продегустируют подлинно сурановские лакомства. Также, есть программа Жизнь в Доме «Не игра», где гости смогут насладиться историей в течение 30 часов. Это максимальное погружение в купеческий быт 1890 года, где вы сможете, на время забыть о современных проблемах, положив свой гаджет в сейф, переодевшись в одежду конца XIX века и пожить в течение суток в историческом доме. Все жители Дома Сурановых живут по четкому распорядоку дня и занятий купеческой семьи 1890 года. Эту программу могут выбирать пары или семьи с детьми, до 5 человек, включая бабушек и дедушек.
Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля
Проекты «Жизнь коломенская. Не игра» и «Жизнь коломенская. День и ночь» осуществляются Коломенским центром познавательного туризма «Коломенский Посад» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля
Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад» занимается общим развитием исторической составляющей города – Коломенского посада. Центр проводит социокультурные исследования, проекты по реставрации исторических точек и приспособление их под новые задачи, музеи, арт-пространства, кафе и образовательные центры. «Коломенский Посад» активно принимает участие в восстановлении традиционных производств и ремёсел, в реновации городской среды с акцентом на наследие и символические ресурсы.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Читайте также:
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Дана Игумнова