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Участники масштабной реконструкции «Александрова дорога» побывали в Волоколамске

14 августа 2023, 14:42

Фото: Минкульт МО

Участники масштабного федерального проекта «Александрова дорога» побывали в Волоколамске. Историческую реконструкцию посвятили 670-летию со дня кончины князя Александра Невского и его походу, который в ХIII веке пролегал и через этот город, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В реконструкции участвовали более 20 конных дружинников. Они намерены пройти более 2 тыс км по восьми регионам России.

На центральной площади города и в музейном комплексе «Волоколамский кремль» состоялся фестиваль с ярмаркой ремесленников и фермерской продукции, тематическими мастер-классами. Перед гостями выступили творческие коллективы из Подмосковья и других регионов России, а также из Белоруссии.


Встреча конной дружины «Александровой дороги» совпала с празднованием 888-летия Волоколамска – самого древнего города Подмосковья. Посвящённые этому мероприятия посетили более 8,5 тыс человек.

Историческая реконструкция похода Александра Невского 1241-1242 годов «Александрова дорога» – проект, который начался 15 июля и завершится 15 сентября.

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#минкультуры мо
#реконструкция
#история
#волоколамск
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#московская область
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В усадьбе Мураново состоялся литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ»
В усадьбе Мураново» имени Ф. И. Тютчева 11 и 12 августа прошел литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ»
14 августа 2023, 14:41

Фото: Радио 1

В течение 2-х дней в мурановском усадебном парке развернулось удивительное действо, объединяющее музыкальные и театральные жанры с современной поэзией. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В первый день предстоящего фестиваля посетителей встретились с народным артистом России Сергеем Безруковым — впервые на открытой площадке Подмосковья будет представлен музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь» о судьбе великого русского поэта Сергея Есенина.



«Мураново – это усадьба, которая тесно связана с поэзией, поэтому фестиваль проходит именно здесь. В этом году мы подумали, что фестиваль надо растянуть на два дня, и это было правильным решением. У нас столько гостей, в первый день единовременно мы собрали на площадке более 1100 человек, для меня в Мураново это впервые», - рассказал директор усадьбы Мураново Александр Богатырев. 

   

12 августа в дневной программе фестиваля, по уже сложившейся традиции, выступили профессионалы своего дела и любители из числа зрителей. Вдохновляли гостей на творческое самовыражение в уютном пространстве малой сцены молодые, но уже очень популярные чтица Ольга Сычева и поэтесса Юлия Мамочева, а также талантливая и романтичная актриса театра и кино Елизавета Арзамасова. Прозвучали как всем известные стихи, так и авторские произведения.

«Публика приняла очень тепло, такие добрые лица в зале, и дети, и взрослые. Публика была разношёрстная и это очень показательно, что у зрителей есть запрос на поэзию и новые видения, это очень приятно», - поделилась Елизавета Арзамасова. 


За два дня проведения литературного фестиваля «Проект: ПОЭТ» усадьбу Мураново посетило более 2 тысяч человек. 


 
«Для меня большая радость участвовать второй раз в проекте. Спасибо большое организаторам, это такой большой праздник поэзии. Очень приятно видеть, что он находится в таком замечательном месте, это самая красивая сцена. Программа была очень насыщенной, и каждый год участники удивляют, вдохновляют, это большой заряд энергии и творчества» - поделилась участница фестиваля Алина Савенко. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Турэксперт Барзыкин объяснил необходимость регионов самим определять ставку курортного сбора
14 августа 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/Nikita Burdenkov

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что регионы должны самостоятельно определять ставку курортного сбора, что в организации давно предлагали сделать.
Он уточнил, что основным требованием было наделить регионы назначать ставку курортного сбора, от нуля до 100 рублей.

«Подходы разные, средства получают, используют их по решению субъектов в основном на благоустройство, так оно будет и в дальнейшем. Каждая территория решит локальные вопросы», — пояснил в беседе с RT Барзыкин.

Он напомнил, что на сегодняшний день в эксперименте по введению курортного сбора участвуют не только Крым, Краснодарский край, Алтайский край и Ставропольский край, а также, с недавних пор, и Санкт-Петербург.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 15 декабря представить изменения в законодательстве, которые дадут российским регионам право вводить курортный сбор.

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#туры
#регионы
#рф
#налоги
#туризм
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Климатическую проблему на триллионы долларов планируют решать за счёт путешественников
11 августа 2023, 19:44

Фото: istockphoto?AnnaStills

Мировые авиаперевозчики хотят включить в стоимость авиабилетов пункт о декарбонизации отрасли для борьбы с глобальным изменением климата.
Bloomberg пишет, что суммарные затраты на переход авиалайнеров на экологичные виды топлива до 2050 года обойдутся в 5 трлн долларов.
 
В данный момент мировой коммерческий авиафлот насчитывает порядка 25 тысяч самолетов, которые перевозят до 4 млрд пассажиров каждый год. Двигатели авиалайнеров сжигают примерно 100 млрд галлонов реактивного керосина, это превышает годовые объемы выпитого пива во всём мире.
 
Из необходимых 5 трлн долларов, которые требуются на декарбонизацию, большая часть денег израсходуются на устойчивое производство топлива, которое работает на возобновляемых источниках энергии.

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш считает, что затраты на декарбонизацию отрасли в любом случае лягут на пассажиров самолетов.
 
Недостаточный уровень внимания к решению данной проблемы за прошедшие 70 лет привёл к ухудшению кризисной ситуации. Если проблемой не заняться сейчас, то суммарная доля выбросов парниковых газов глобальной авиацией вырастет с 2% до 22% к 2050 году.

Ранее сообщалось, что цены на внутренние авиаперелеты в России в текущем году могут подняться на 15-30% без субсидий авиакомпаниям, заявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития под председательством Максима Решетникова по подготовке к туристическому сезону 2023 года.

Чалик отметил, что на данный момент выделение субсидий пока не было одобрено, по сравнению с минувшем годом. В 2022 году субсидии составляли 100 миллиардов рублей. Также, уточняется, что рассматривается уменьшение количества рейсов.

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#авиакомпании
#авиарейсы
#самолет
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В Шатуре состоится вечер памяти Виктора Цоя
В поселке Радовицкий городского округа Шатура 12 августа состоится вечер памяти Виктора Цоя
11 августа 2023, 17:47

Фото: участник группы «Киноманы» Никита Пушкин

В поселке Радовицкий будет организован вечер памяти Виктора Цоя, для поклонников прозвучат его песни под живой звук. Мероприятие проходит при продержке туристического проекта «Лето в Подмосковье» от Министерства культуры и туризма МО.
Встречу, посвященную Виктору Цою, устраивает вокально-инструментальная группа «Киноманы» из Радовицкого ДК. Такая встреча организуется уже второй год подряд. 


 
«В Радовицком Доме культуры талантливые ребята решили организовать вокально-инструментальную группу. Идея принадлежала старшекласснику Никите Пушкину. Он обратился к старшим товарищам-работникам Дома культуры, которые с интересом его поддержали. Так появилось новое клубное формирование в Доме культуры «Вокально-инструментальная группа «Киноманы», в состав которой вошли старшеклассники Никита Пушкин и Степан Кузнецов, педагоги Елена Веселова и Михаил Кузнецов, балетмейстер Дмитрий Фролов.   Все они большие любители творчества Виктора Цоя, поэтому первое их выступление в 2022 году было посвящено рок-группе «Кино». Первым концертом заинтересовались не только местные жители. Очень приятно было увидеть в зале гостей из г. Шатура, а именно президента федерации армрестлинга городского округа Шатура Константина Рабиновича», - рассказал участник группы «Киноманы» Никита Пушкин. 


 
Для всех поклонников творчества Виктора Цоя в этот вечер прозвучат его песни под живой звук. Молодые таланты приглашают всех поклонников Цоя вспомнить и спеть его знаменитые песни. Начало в 19:00, вход на концерт свободный, но рассчитан на гостей старше 6 лет. 



«В этом году наша группа решила повторить такой памятный вечер, но уже в новом составе - молодежном. Группу дополнили 14-летние подростки Павел Смирнов и Арина Павлова. Сам концерт пройдет в новом формате: солист – Виктор Цой. Оцифрованный голос кумира миллионов прозвучит под музыкальное сопровождение группы «Киноманы». Надеемся, что в этом году интерес к выступлению нашей группы будет высоким и зрители получать настоящее наслаждение от встречи с любимыми песнями», - поделился Никита Пушкин.


  
Отметим, что Виктор Цой 15 августа 1990 года погиб в автомобильной катастрофе. С тех пор каждый август поклонники творчества группы «Кино» собираются вместе, чтобы вспомнить легендарного рок-музыканта и спеть его песни.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
 
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#дома
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Среди россиян вырос спрос на туры на Мальдивы
11 августа 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/Konstik

Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что среди россиян увеличился спрос на поездки на Мальдивы на 20% в августе в сравнении с предыдущими двумя летними месяцами.
«Увеличилась и глубина продаж: сейчас отели на Мальдивах бронируют на сентябрь и октябрь, также есть запросы и на новогодние туры», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Мурадян.

Причинами такой ситуации являются комфортный перелёт, удобное расписание, а также приемлемая цена авиабилетов.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Мальдивы остаются наименее чувствительны к курсам валют, не смотря на волатильность рубля.

При этом, стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно росла и дошла в январе нынешнего года до 52,1 тысячи рублей. Каждый месяц отдых для россиян только дорожал: стремительное повышение цен зафиксировали в мае, когда они выросли с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи.

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#отдых
#цена
#туры
#туризм
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Эксперты назвали турецкие города с самой низкой посуточной арендой жилья
11 августа 2023, 13:01

Фото: istockphoto/Anastasia Farkhullina

Авсаллар, Мерсин и Сиде вошли топ курортов с самыми низкими арендными ставками за посуточное жильё среди турецких мест для отдыха.
«Известия» пишут, что средние цены в этих городах не превышают 4,4 тысячи  рублей в сутки. Дешевле всего обойдётся аренда квартир и апартаментов в Авсалларе: это прибрежный посёлок, который расположен в 24 км от Аланьи.
 
«В отелях Турции в основном останавливаются покупатели пакетных туров, а апартаменты и квартиры выбирают самостоятельные путешественники. Доля таких туристов растёт», — рассказал генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.
Ранее сообщалось, что стоимость туров в Турцию из РФ в июле нынешнего года выросла до исторического максимума с начала 2001 года и стала равняться в среднем 83,4 тысячи рублей.

Стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно росла и дошла в январе нынешнего года до 52,1 тысячи рублей. Каждый месяц отдых для россиян только дорожал: стремительное повышение цен зафиксировали в мае, когда они выросли с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи.

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В Таиланде могут ввести пляжный «комендантский час»

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#турция
#туризм
#туристы
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В Таиланде могут ввести пляжный «комендантский час»
11 августа 2023, 10:43

Фото: istockphoto/Rawpixel

В таиландском городе Патайя, возможно, введут пляжный «комендантский час».
Bangkok Post пишет, что на пляжах постоянно устраивают шумные вечеринки до утра, после чего остаются мусорные горы. В городскую администрацию местные жители жалуются на ночных гостей пляжа, которые веселятся там с портативными колонками и алкоголем.
 
«Сейчас город думает о том, чтобы ввести часы открытия и закрытия этих пляжей, поскольку это может стать решением проблемы», —рассказал заместитель мэра Патайи Вуттисак Ремкичакан.
Ранее сообщалось, что туристов, которые отдыхают на популярном тайском острове Пхукет, предупредили об экологической опасности.

The Thaiger пишет, что пляжи курорта Азии, которые находятся вдоль береговой линии национального парка Сиринат, в их числе Най-Янг, Май-Кхао, Най-Тон и Лаян, залиты нефтью. Местные жители и представители парка ликвидируют нефтяные пятна и собирают смоляные шарики на прибрежной территории. Туристов попросили не посещать данные места.

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#пляжи
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Стоимость турецкого отдыха для россиян достигла исторического максимума
11 августа 2023, 08:48

Фото: iStock/naumoid

Стоимость туров в Турцию из РФ в июле нынешнего года выросла до исторического максимума с начала 2001 года и стала равняться в среднем 83,4 тысячи рублей.
Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на Росстат.
 
Стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно росла и дошла в январе нынешнего года до 52,1 тысячи рублей. Каждый месяц отдых для россиян только дорожал: стремительное повышение цен зафиксировали в мае, когда они выросли с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи.
 
В июне стоимость достигла уже 81,1 тысячи, а в июле - 83,4 тысячи рублей.
 
Исторического максимума в июле нынешнего года достигли и цены на поездки, например, в Белоруссию  (рост составил до 29,3 тысячи рублей), страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) (54,5 тысячи), и Среднюю Азию (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) —(63,3 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в июле пятеро россиян заплатили 3,7 млн рублей за двухнедельный отпуск в турецком Бодруме. При этом дорогой отдых в Турции был в пятизвездочном отеле, но включал только завтраки. За почти 4 млн отдохнули трое взрослых и двое детей.

Почти в 2 раза дешевле обошелся другой семье из России отдых в Греции. Двое взрослых и двое детей провели 10 дней отпуска в пятизвездочном отеле в Калифее, где было предусмотрено трёхразовое питание. За отдых семья заплатила 1,5 млн рублей.

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#турция
#отдых
#туризм
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Несколько пляжей на Пхукете залило нефтью
10 августа 2023, 19:24

Фото: istockphoto/Panagiotis Maravelis

Туристов, которые отдыхают на популярном тайском острове Пхукет, предупредили об экологической опасности.
The Thaiger пишет, что пляжи курорта Азии, которые находятся вдоль береговой линии национального парка Сиринат, в их числе Най-Янг, Май-Кхао, Най-Тон и Лаян, залиты нефтью.
 
Местные жители и представители парка ликвидируют нефтяные пятна и собирают смоляные шарики на прибрежной территории. Туристов попросили  не посещать данные места.

Королевский военно-морской флот Таиланда на вертолёте проинспектировал обстановку: искал нефть на поверхности воды, но ничего не обнаружил.
 
Лабораторные тесты выявят тип судна, причастное к разливу нефти. По закону, который регулирует судоходство в таиландских водах, виновные в загрязнении окружающей среды будут приговорены к лишению свободы на срок до 3 лет или штрафу в размере до 10 тысяч тайских бат (примерно 28 тысяч рублей).

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#туристы
#нефть
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