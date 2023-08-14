Участники масштабной реконструкции «Александрова дорога» побывали в Волоколамске

Фото: Минкульт МО
Участники масштабного федерального проекта «Александрова дорога» побывали в Волоколамске. Историческую реконструкцию посвятили 670-летию со дня кончины князя Александра Невского и его походу, который в ХIII веке пролегал и через этот город, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В реконструкции участвовали более 20 конных дружинников. Они намерены пройти более 2 тыс км по восьми регионам России.
На центральной площади города и в музейном комплексе «Волоколамский кремль» состоялся фестиваль с ярмаркой ремесленников и фермерской продукции, тематическими мастер-классами. Перед гостями выступили творческие коллективы из Подмосковья и других регионов России, а также из Белоруссии.
Встреча конной дружины «Александровой дороги» совпала с празднованием 888-летия Волоколамска – самого древнего города Подмосковья. Посвящённые этому мероприятия посетили более 8,5 тыс человек.
Историческая реконструкция похода Александра Невского 1241-1242 годов «Александрова дорога» – проект, который начался 15 июля и завершится 15 сентября.
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На центральной площади города и в музейном комплексе «Волоколамский кремль» состоялся фестиваль с ярмаркой ремесленников и фермерской продукции, тематическими мастер-классами. Перед гостями выступили творческие коллективы из Подмосковья и других регионов России, а также из Белоруссии.
Историческая реконструкция похода Александра Невского 1241-1242 годов «Александрова дорога» – проект, который начался 15 июля и завершится 15 сентября.
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Лора Луганская