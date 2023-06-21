Учёный показал Воробьёву найденные в Зарайском кремле археологические редкости

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв обсудил с учёными музейную деятельность Зарайского кремля
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил развитие музейной деятельности Зарайского кремля. Научный сотрудник отдела археологии каменного века ИА РАН, начальник Зарайской археологической экспедиции ИА РАН Сергей Лев показал губернатору последние находки, которые хранятся в музее.
Он рассказал о подготовке выставка «Клады в Историческом музее». Там будут представлены экземпляры, найденные на Зарайской стоянке, в частности, уникальный наконечник. Обсуждается также возможность экспонирования знаменитого бизона, если позволят условия хранения.
«Зарайский Кремль» – один из крупнейших музеев Подмосковья, объект культурного наследия федерального значения. Был основан в 1918 году. В прошлом году его посетили более 100 тыс человек, в этом году - уже 45 тыс.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв проверил ход благоустройства площади у Зарайского кремля.
«Не только кремль является памятником федерального значения, но и территория, где он располагается. Здесь находится Зарайская верхнепалеолитическая стоянка. Это федеральный памятник, где раскопки ведутся уже более 40 лет. Мы нашли здесь фрагменты бивней мамонта, остатки орудия труда древних людей, женские фигурки, так называемые «Палеолитические Венеры», которые изготавливались из бивней, костей, мягких пород камня, обожжённой глины. Нельзя не сказать и о статуэтке бизона, сделавшую Зарайск знаменитым», – отметил Лев.
«Зарайский Кремль» – один из крупнейших музеев Подмосковья, объект культурного наследия федерального значения. Был основан в 1918 году. В прошлом году его посетили более 100 тыс человек, в этом году - уже 45 тыс.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв проверил ход благоустройства площади у Зарайского кремля.
Лора Луганская