Усадьба Кривякино пригласила на цветотерапию

Фото: Минкульт МО
В парковом аптекарском огороде усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск начался сезон цветения шалфея и тимьяна. Гостей приглашают на цветотерапию, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Аптекарский огород спланирован по канонам регулярного парка. На компактной территории представлено более 20 видов растений. Это, например, тимьян ползучий, шалфей дубравный, мята перечная и земляничная, мелисса лекарственная, монарда и эхинацея пурпурная.
Эти и другие растения владельцы усадьбы использовали для изготовления лекарственных средств против гриппа, простуды, усиления иммунной системы. Также они применялись как приправы.
Наряду с лекарственными растениями, гости усадьбы могут насладиться ароматами сортовых роз и других цветов.
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Эти и другие растения владельцы усадьбы использовали для изготовления лекарственных средств против гриппа, простуды, усиления иммунной системы. Также они применялись как приправы.
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Лора Луганская