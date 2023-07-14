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Усадьба Кривякино пригласила на цветотерапию

14 июля 2023, 14:50

Фото: Минкульт МО

В парковом аптекарском огороде усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск начался сезон цветения шалфея и тимьяна. Гостей приглашают на цветотерапию, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Аптекарский огород спланирован по канонам регулярного парка. На компактной территории представлено более 20 видов растений. Это, например, тимьян ползучий, шалфей дубравный, мята перечная и земляничная, мелисса лекарственная, монарда и эхинацея пурпурная.

Эти и другие растения владельцы усадьбы использовали для изготовления лекарственных средств против гриппа, простуды, усиления иммунной системы. Также они применялись как приправы.


Наряду с лекарственными растениями, гости усадьбы могут насладиться ароматами сортовых роз и других цветов.

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#Минкульт МО
#усадьба Кривякино
#цветы
#туризм
#парк
#Московская область
#Подмосковье
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РСТ: российские туристы могут без пересадки отправиться в 36 стран
14 июля 2023, 15:03

Фото: iStock/aapsky

Вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне смогут летать в 36 стран без пересадки. Об этом вице-президенты РСТ заявили на пресс-конференции.
Отмечается, что в 2023 году еще несколько стран откроются для прямых рейсов из России.

«Достаточно широкая сеть, начиная от Китая и заканчивая планирующим открыться Вьетнамом», — пояснил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Вице-президент РСТ, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко дополнил, что в период до пандемии количество стран с прямым перелетом из России составляло 69, в мае 2022 года их число сократилось до 7.

Осауленко уточнил, что российским туристам прямым рейсом из страны доступны практически все зарубежные туристические безвизовые направления. К ним относятся: Египет, Турция, Таиланд и другие.

Барзыкин добавил, что полеты с пересадкой через третьи страны характеризуются высокими рисками и денежными затратами.

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#россияне
#туризм
#прямой перелет
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В Афинах из-за жары закроют Акрополь
14 июля 2023, 12:45

Фото:istockphoto/DaLiu

Афинский Акрополь частично закроют 14 июля из-за 44-градусной жары, сообщает министерство культуры Греции.
Акрополь возобновит работу в 17:00. Открытыми остаются площадки Древней Агоры и Керамикоса, где посетителей ждут археологические музеи, пишет РИА Новости.
 
14 и 15 июля в Греции ожидается температура до 44 градусов. В дневное время в стране закроют государственные учреждения и запретят работы на открытом воздухе, а также работу служб доставки.

Ранее издание  India Today сообщало, что на севере страны 98 человек погибли из-за сильной жары

Люди погибли в штатах Уттар-Прадеш и Бихар. Всего в округе Баллия штата Уттар-Прадеш было госпитализированы 400 пострадавших с жалобами на самочувствие, из которых 54 человека скончались. Большинству пациентов было больше 60 лет. В штате Бихар жара погубила 44 человека. Там 17 июня температура воздуха достигала 44 градуса.

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#Афины
#жара
#Греция
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В Подмосковье создают агроусадьбу с зоопарком
13 июля 2023, 16:09

Источник фото: агроусадьба «Попова Шляпа»

На базе подмосковного сельхозугодия создают новую зону экотуризма - агроусадьбу «Попова Шляпа». Проект получил название по аналогии с озером в городском округе Воскресенск, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.

«Ферма в короткие сроки вводит в оборот неиспользуемые 12 га. На участке разместят гостевые дома, зоны отдыха для детей и взрослых, аллеи для прогулок, контактный зоопарк и водоём для рыбалки», – отмечается в сообщении.  
Уже ведутся работы по благоустройству территорий, наполнению контактного зоопарка и зарыблению водоема. В новый зоопарк заселили оленей, коров, собак, гусей, уток, цесарок и семью павлинов. Коллекцию пополнят и другие животные.

Внутри каждого дома будет располагаться русская печь, облицованная натуральным камнем. Для любителей активного отдыха будут организованы конные и велосипедные прогулки.  В планах у хозяйства – производство сыров, масла, молока и другой продукции. Для этого приобретён крупный рогатый скот джерсийской породы. Планируется покупка овец. 

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#туризм
#агротуризм
#Минсельхозпрод МО
#Воскресенск
#Московская область
#Подмосковье
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Россияне хотят отдыхать на Кавказе и Дальнем Востоке
13 июля 2023, 12:45

Фото: iStock/FTiare

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и группа компаний Б1 выпустили исследование об ожиданиях россиян от внутреннего туризма «Российский внутренний туризм–2023: новые горизонты».
Опрос показал изменения в отношении людей к отдыху внутри страны, адаптации бизнеса под запросы туристов, а также эффективность мер государственной и региональной поддержки. В исследовании, которое проводилось весной 2023 года, приняли участие около 3 тысяч человек.

Согласно данным опроса, уровень туристического сервиса в России и удовлетворенность им потребителей за последние годы выросли. 77% респондентов отметили, что с удовольствием путешествовали по России раньше и продолжают это делать. Лишь 3 % опрошенных категорически не нравится отдых в России, для них предпочтительнее отдыхать за рубежом. 

Бизнес стал более гибким и активно ориентируется на запросы и интересы россиян: 94 % предпринимателей, которые оказывают услуги в сфере туризма, заявили, что до 2022 года из числа их клиентов только 48% были россиянами. 

В 2023 году 66% граждан России отдает приоритет отпуску в стране. Отмечается, что Москва и Санкт-Петербург потеряют лидерские позиции в сфере туризма. В этом году Кавказ — это одно из самых популярных мест для отдыха. 47% опрошенных указали именно его. Также растет интерес россиян к Крыму (46 %) и регионам Дальнего Востока (38 %).

Директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова сообщила, что многие россияне считают свой родной регион привлекательным для туристов, 77 % респондентов любят путешествовать по России. 

«Такой показатель важен для предпринимателей, работающих в сфере туризма», — отметила Захарова.

По мнению партнера группы компаний Б1, руководителя направления по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям Ольги Архангельской, изменившаяся политическая и экономическая ситуация потребовала от сферы туризма дополнительной адаптации.

«События последних нескольких лет негативно сказались на отрасли, однако при этом следует признать, что международные ограничения могут дать импульс для роста внутреннего туристического рынка России и его дальнейшего развития», — сообщила Архангельская. 

Она также отметила, что, по результатам опроса, популярность внутреннего туризма среди граждан России находится на достаточно высоком уровне. А также бизнес, связанный с туризмом, планирует дальнейшие вложения для увеличения количества услуг и повышения их качества.


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#отдых
#россияне
#Кавказ
#Дальний Восток
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В Сочи пляжи возобновили работу
13 июля 2023, 09:57

Фото: istockphoto/Oleg Breslavtsev

Сочинские пляжи, закрытые из-за ливней с 9 июля, возобновили работу в обычном режиме.
Ранее городские власти закрыли все пляжи из-за ливней, града и смерчей, которые обрушились на курортный город.

Также стало известно о гибели одного человека во время потопа в городе Туапсе Краснодарского края. Судьба ещё четырех пропавших человек остается неизвестной.

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#Сочи
#дожди
#пляжи
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Подмосковье признали одним из перспективных регионов для развития санаториев
12 июля 2023, 18:21

Фото: Минкульт МО

Московская область заняла четвёртое место в рейтинге российских регионов по перспективам развития санаторно-курортной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Подмосковье – привлекательный регион для инвестиций в строительства санаториев благодаря месторождениям минеральных вод и лечебных грязей. Услуги подмосковных центров смогут привлечь потенциальных клиентов из Москвы и из соседних регионов», – отметили в пресс-службе. 
Рейтинг составил специализированный сервис «Санатории-России». Портал провёл исследование по авторской методике, учитывающей количество мест в санаторно-курортных учреждениях, наличие природных лечебных ресурсов, источники минеральных вод, логистику и ряд других факторов. Такой рейтинг планируют сделать в России ежегодным. 
 
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#Минкульт МО
#отдых
#рейтинг
#туризм
#Московская область
#Подмосковье
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Барзыкин рассказал о привлекательности круглогодичных морских курортов в России
12 июля 2023, 17:52

Фото: iStock/Radevich Tatiana

Круглогодичные морские курорты будут привлекательны как для российских туристов, так и для гостей из зарубежья. Об этом в беседе с RT заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Конечно, они будут привлекательны, тем более охватывают в целом всю страну. Логистика для них абсолютно приемлема, средства в бюджете выделены, государство делает вклад в инфраструктуру, ну а бизнес — в объекты размещения, досуга и всего того, что связано с отдыхом и формированием курортно-туристической территории», — рассказал эксперт RT

Ранее на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о создании к 2030 году круглогодичных курортов в России на берегах пяти морей. 

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#курорт
#туризм
#Россия
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Алтай стал самым востребованным в России направлением приключенческого туризма
12 июля 2023, 17:28

Фото: istockphoto.com/Ukususha

Исследования сервиса бронирования отелей МТС Travel, туроператора RussiaDiscovery и Российского союза туриндустрии показало, что Республика Алтай стала самым популярным направлением для приключенческого туризма в России.
Также в топ самых востребованных путешествий к природным и часто труднодоступным достопримечательностям вошли Дагестан, Северная Осетия, Адыгея и Карелия.

«На пять данных регионов суммарно приходится 75% от рассмотренного приключенческого турпотока с марта по июнь этого года, что объясняется сезонностью», — приводит Газета.ру данные исследования.

При этом, наиболее популярной достопримечательностью приключенческого туризма стал Сулакский каньон в Дагестане.

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#туризм
#Россия
#приключения
#Алтай
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В России создадут круглогодичные курорты на побережьях пяти морей
12 июля 2023, 12:44

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

К 2030 году в России создадут круглогодичные курорты на пяти морях. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма.
Круглогодичные морские курорты будут созданы на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях. Реализация этих проектов позволит создать в России не менее 44 тысяч новых гостиничных мест.

«Ключевой показатель национального проекта – количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьёзным вкладом в эту копилку. В планах – создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», – сказал Чернышенко. 

Приоритетными курортными местами станут Новая Анапа, Абрау Дюрсо, Крым, Каспийское побережье, Калининград и Приморский край. К этим регионам будут повышенные требования, поскольку для реализации проектов необходим комплексный подход. В частности, строительство новых отелей, устранение инфраструктурных неполадок, учёт нагрузки на авиасообщение, железнодорожные и автомобильные магистрали. 

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