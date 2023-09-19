Усадьба Мураново приглашает на фестиваль с дегустацией рыбных супов

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В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» 30 сентября состоится гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Гостей познакомят с секретами приготовления рыбных супов разных стран, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль будет приурочен ко дню рождения известного писателя и заядлого рыбака, автора книги «Записки об уженье рыбы» Сергея Аксакова.
Посетителям предложат дегустацию рыбных супов. Они смогут попробовать уху по-царски, финскую уху лохикейтто, буайябез «А-ля Волга» и знаменитую аксаковскую уху с секретными ингредиентами.
Помимо ярмарки, на фестивале пройдёт концерт с участием ансамбля народной песни «Первоцвет», фольклорного ансамбля Музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева из города Пушкино и скрипача-виртуоза Даниила Юзбашева.
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Посетителям предложат дегустацию рыбных супов. Они смогут попробовать уху по-царски, финскую уху лохикейтто, буайябез «А-ля Волга» и знаменитую аксаковскую уху с секретными ингредиентами.
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Лора Луганская