Усадьба Шахматово приглашает жителей Подмосковья пройти по экотропе в музее-заповеднике Менделеева и Блока

Фото: музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока / Татьяна Гроздова
В государственном мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока появилась лесная экотропа, протяженностью 2 км. Ее назвали «Вдоль малинового ручья». Экотропа огибает усадьбу Шахматово в Солнечногорском округе.
Экотропы — проект, которому уже несколько лет. Это маршруты между усадьбами, по которым сто лет назад гуляли и Блок, и Менделеев. И вот одна из таких троп, появилась на территории усадьбы «Шахматово».
Это лесная тропа, оборудованная лавочками и информационными щитами, на которых можно получить информацию о флоре, фауне, об исторических событиях, связанных с нашими местами. Тропа проходит по территории усадьбы и дает дополнительное пространство для прогулок посетителям. Теперь — не только по мемориальной части, где расположены постройки, но и по подмосковному лесу, по почти первозданной природе.
Тропа проходит вдоль русла Малинового ручья. Проект был поддержан Русским географическим обществом.
По Шахматовскому лесу уже прогулялись несколько десятков человек. В планах обустроить и другие экотропы, связанные с путешествиями Александра Блока и Дмитрия Менделеева. Например, маршрут от Шахматово до усадьбы Боблово. Его протяженность – около 15 км.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Это лесная тропа, оборудованная лавочками и информационными щитами, на которых можно получить информацию о флоре, фауне, об исторических событиях, связанных с нашими местами. Тропа проходит по территории усадьбы и дает дополнительное пространство для прогулок посетителям. Теперь — не только по мемориальной части, где расположены постройки, но и по подмосковному лесу, по почти первозданной природе.
«Работы по благоустройству продолжаются, но экотропа уже доступна для прогулок», — отметила заведующая научно-просветительским отделом музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока Татьяна Гроздова.
По Шахматовскому лесу уже прогулялись несколько десятков человек. В планах обустроить и другие экотропы, связанные с путешествиями Александра Блока и Дмитрия Менделеева. Например, маршрут от Шахматово до усадьбы Боблово. Его протяженность – около 15 км.
«Экотропа проходит по лесному массиву, поэтому мы настоятельно рекомендуем выбирать удобную обувь, закрытую одежду, использовать средства от насекомых, брать с собой воду, надевать головные уборы. Тропа пролегает по холмистой местности. Мы просим посетителей рассчитывать свои силы. Людям с проблемами опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистыми заболеваниями оценивать свои возможности. Тропа оборудована лавочками, мостиками и указателями. Улучшения возможны в будущем по потребностям посетителей и по возможностям музея-заповедника», — поделилась Татьяна Гроздова.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова