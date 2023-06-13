Усадьбу в Пущине за 8,3 млн рублей выставили на аукцион для реставрации

Фото: Минимущества МО
Усадьба включена в прогнозный план приватизации с целью её реставрации. По данным министерства, начальная цена объекта превышает 8,3 млн рублей.
«Приватизировать усадьбу можно будет в рамках конкурса. Это объект культурного наследия регионального значения. Поэтому условия приватизации – реставрация в течение семи лет и свободный доступ для жителей и гостей Подмосковья», – пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Архитектурный ансамбль расположен в деревне Пущино. Он состоит из главного дома и трёх флигелей, здания площадью более 800 кв м.
Ранее «Радио 1» сообщало, что III литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» в этом году пройдёт в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» 11-12 августа.