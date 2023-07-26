В 2023 году сотни британцев вернулись из Турции с сальмонеллой

Фото:istockphoto/idil toffolo
Сообщается, что 56% заболевших — мужчины, их средний возраст — 29 лет. 93 человека останавливались в разных отелях. Многие питались на курортах по системе «всё включено». Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании предупреждает туристов, что источник заболевания не установлен.
Читайте также:
В Швеции возник дефицит яиц из-за сальмонеллы
В Братске установили поставщика продуктов для шаурмы, которой отравились более 103 человек
Терапевт Раменский объяснил, чем опасно купание детей в природных водоемах