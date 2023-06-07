В Абхазии отели снизили цены из-за недостатка спроса

РИА Новости/Томас Тхайцук
АТОР сообщает, что абхазским отелям пришлось снизить цены на треть из-за недостаточного турпотока
В Ассоциации туроператоров заявили, что снижение продаж туров в Абхазию привело к уменьшению количества клиентов местных отелей. Владельцам отелей пришлось вынужденно снизить цены.
С такой ситуацией столкнулись 70% абхазских гостиниц.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют взимать курортный сбор. В Парламенте Санкт-Петербурга поддержали в первом чтении законопроект о курортном сборе с туристов. Возможно, он начнёт действовать с 1 апреля 2024 года и составит 100 рублей в сутки, пишет «Интерфакс».
С такой ситуацией столкнулись 70% абхазских гостиниц.
Мария Фирсова