В Абхазии в 20 раз увеличен штраф за купальники

РИА Новости/Евгений Биятов
Парламент Абхазии в 20 раз увеличил штраф за нахождение в купальнике в общественных местах
«Московский Комсомолец» пишет, что абхазский парламент внёс изменения в Кодекс об административных правонарушениях страны. Было принято решение увеличить штраф за появление за пределами пляжей в купальниках или обнаженном виде в 20 раз.
С 1 августа штраф будет равняться 6 тысячам рублей вместо 300 рублей.
Согласно постановлению, появление во всех видах общественного транспорта и во всех общественных местах, за исключением пляжей и отведенных для купания мест, повлечёт штраф в размере 100 МРОТ.
Ранее сообщалось, что в Абхазии отели снизили цены из-за недостатка спроса. В Ассоциации туроператоров заявили, что снижение продаж туров в Абхазию привело к уменьшению количества клиентов местных отелей. Владельцам отелей пришлось вынужденно снизить цены. С такой ситуацией столкнулись 70% абхазских гостиниц.
С 1 августа штраф будет равняться 6 тысячам рублей вместо 300 рублей.
Ранее сообщалось, что в Абхазии отели снизили цены из-за недостатка спроса. В Ассоциации туроператоров заявили, что снижение продаж туров в Абхазию привело к уменьшению количества клиентов местных отелей. Владельцам отелей пришлось вынужденно снизить цены. С такой ситуацией столкнулись 70% абхазских гостиниц.
Мария Фирсова